Montero critica la abstención del PP en la prórroga del estado de alarma: "No tienen opinión o les da igual"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha criticado este jueves que el Partido Popular vaya a abstenerse en la prórroga del estado de alarma que saldrá aprobada en el Congreso de los Diputados porque, a su juicio, ese voto demuestra que "no tienen opinión" o que "les da igual".

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Montero ha reconocido que no entiende la "posición de un partido con responsabilidades de gobierno" y que está "presente en muchas comunidades autónomas". "Este planteamiento de la abstención no se interpretarlo. ¿Qué significa, no me importa lo que se haga? ¿Me inhibo?", se ha preguntado.

En este sentido, la ministra portavoz ha lamentado la actitud de "frentismo" de los 'populares' y les ha recordado que algunos de sus barones territoriales han reclamado al líder del PP, Pablo Casado, que apoye esta medida para poder contener el avance del virus en sus territorios.

Por ello, Montero ha optado por "restarle credibilidad" a la "voluntad de moderación" expresada por Casado en el debate de la moción de censura de Vox, porque ésta no se "concreta en el tono, las palabras o las críticas que hubo en la sesión de control" al Gobierno de este miércoles.

"Los hechos nunca acompañan", ha sostenido la ministra, que ha cargado contra el "principal partido de la oposición" por no estar "ayudando a que el país salga" de la situación actual. "No está aportando nada y solo pone chinas en el camino", ha añadido.

Así, Montero también ha centrado sus críticas en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta solicitase al Gobierno un cierre por días de la región para evitar los desplazamientos durante el puente por el Día de Todos los Santos.

"Creo que está bastante en evidencia y está demostrado que lo que reduce la transmisibilidad es la movilidad de los ciudadanos. No entiendo muy bien como médica esa alternancia en la movilidad de qué manera impacta. Será cuestión de que Ayuso adopte las decisiones y explique y diga qué expertos han demostrado eso", ha aseverado.