Montero dice que hay contacto "fluido" con ERC y PNV para los Presupuestos y que ya se han incluido algunas partidas

Espera que ambas formaciones sean "razonables" con sus demandas y permitan que el Proyecto inicie su tramitación en el Parlamento

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurdo hoy que el Gobierno tiene "contacto fluido" con ERC y PNV para los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que hoy ha aprobado el Ejecutivo para remitir a las Cortes. En este sentido, ha señalado que ya se han incluido algunas partidas en las cuentas públicas y espera que ambas formaciones sean "razonables" y permitan que el Proyecto de Presupuestos inicie su tramitación y se puedan incorporar el resto de sus peticiones en las enmiendas.

Aunque María Jesús Montero se ha referido específicamente a la negociación con ERC y PNV, también ha dicho que son "socios prioritarios en el diálogo" todos los que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Por lo tanto, ha añadido también a Compromís y a Más País. En este sentido, ha mostrado su esperanza de poder contar con la totalidad de los grupos "excepto" de las fuerzas de la derecha para poder aprobar las cuentas públicas para 2022.

Y señalando específicamente al PNV y a ERC, ha precisado que las conversaciones con estos grupos "transcurren en la normalidad en este momento de la elaboración del Presupuesto". "Hay contacto fluido con ambas formaciones", ha remachado.

En cuanto al contenido de las negociaciones, ha precisado que las peticiones están en relación con las políticas de inversión que se puedan plantear dentro del territorio o con los proyectos estratégicos que sus gobiernos quieren promocionar con la utilización de los fondos europeos. Aunque también han solicitado inversiones del Presupuesto ordinario para mejorar las comunicaciones.

EN PARALELO, OTRAS NEGOCIACIONES SOBRE COMPETENCIAS

No obstante, Montero ha dicho que esto no quita para que, en paralelo, estas formaciones tengan otras relaciones con el Gobierno, no solo la de Presupuestos, y que tiene que ver "con otro marco, con las competencias, con las transferencias, que forman parte del acuerdo de investidura".

En cuanto a la negociación presupuestaria, ha mostrado su esperanza de que ambas formaciones políticas sean razonables a la hora de plantear sus demandas y puedan permitir que el proyecto de Presupuestos pueda iniciar su tramitación en el Congreso. Montero considera que las peticiones de estos partidos se pueden incluir luego "vía enmiendas".

Aunque ha admitido que algunas de las peticiones "se han incorporado" ya porque previamente ERC y PNV se lo han comunicado al Ejecutivo y se han introducido con el objetivo de que "cuadrara y después no fuera objeto de dificultad a la hora de plantear la enmienda". Pero admite que en el futuro habrá cuestiones que "se sigan incorporando".

No obstante, se ha escudado en la "prudencia" para no desvelar el momento actual de las negociaciones. "Necesito ser bastante discreta para que las propias conversaciones conduzcan a buen puerto, normalmente la discreción es la herramienta que nos permite llegar a este lado", ha remachado.