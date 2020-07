Montero garantiza al PRC que los Presupuestos Generales recogerán sus acuerdos de investidura con el PSOE

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La ministra portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado al Partido Regionalista de Cantabria (PRC) que el documento de Presupuestos Generales del Estado (PGE) recogerán los acuerdos que alcanzó el PSOE y la propia formación cántabra para la investidura de Pedro Sánchez.

"No tenga duda", ha contestado Montero a una pregunta del senador del PRC durante la sesión de control al Gobierno, en la que instaba al Ejecutivo a comprometerse a rubricar en los Presupuestos estos acuerdos entre ambas formaciones. "En mi tierra, un apretón de manos era suficiente para cumplir un compromiso, ustedes ahora no sólo tienen dada la palabra sino un documento firmado", ha dicho el parlamentario cántabro.

La ministra se ha comprometido a llevar estos acuerdos al documento de PGE, que aún no tiene fecha de presentación, si bien ha recriminado al PRC que "ponga en duda" que se vayan a cumplir estos compromisos cuando todavía no se ha elaborado el escrito de las cuentas públicas del año.

En su turno de réplica, el senador del PRC ha asegurado que "no pone en duda nada", pero ha invitado a Montero a ver el último documento de PGE, que no salió adelante, porque, a su juicio, Cantabria no sale "muy favoreida". A este respecto, ha enumerado los retos de esta región con "problema de inversión" que afectan a infraestructuras tales como conexiones ferroviarias o la deuda del Hospital de Valdecilla.

Por último, Montero ha recalcado su compromiso de llevar a los PGE estos acuerdos y ha aprovechado para pedir el apoyo al resto de formaciones a estas cuentas.