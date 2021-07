Montero: Independentistas saben que no habrá referéndum de autodeterminación

Sevilla, 1 jul (EFE).- La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que no va a haber referéndum de autodeterminación en Cataluña porque el Ejecutivo de la nación no se va a "saltar" la Constitución, y los independentistas "lo saben".

"No va a haber referéndum de autodeterminación, no es constitucional; los indultos son constitucionales, el referéndum no, y como este Gobierno no se va a saltar la Constitución -como sí hace el PP no renovando órganos como el Consejo General del Poder Judicial-, no va a haber amnistía ni referéndum y lo saben los independentistas", ha subrayado.

Montero ha hecho estas manifestaciones durante su intervención en el foro Encuentros Ser Andalucía, organizado por Radio Sevilla, en la que ha lamentado que "lo único que hacen es alimentarse a si mismos en esa política de confrontación, pues como entendían que de los indultos iban a tener otro rendimiento político, ahora van al supuesto referéndum".

Frente a ello, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya dijo "claramente" que no habrá referéndum.

Sobre los indultos, ha admitido que puede haber personas que no lo comprendan porque en su momento se "sintieron dañados en su amor propio", por lo que es necesario explicar las actuaciones protagonizadas por el gobierno.

En este sentido, ha señalado que el bloqueo en la actividad política no es "una respuesta óptima ni inteligente" y que el diálogo es necesario "para ser capaces de encontrar soluciones", como ha ocurrido, por ejemplo, con el diálogo social.

Asimismo, ha defendido que el propio germen de la Constitución fue "construir un futuro juntos que superara la etapa anterior".

"Teníamos que salir de una situación que procedía, ni más ni menos, que de la Guerra Civil y este país se conjuró para ser capaces de construir desde la diferencia un futuro juntos", ha remachado.

Según la ministra, ese "espíritu de concordia" de los "padres constitucionalistas" es lo que ha inspirado la actuación del Ejecutivo de la nación.

"Hay que apostar por el encuentro en el interior de Cataluña y también de Cataluña con el resto de España", ha proseguido, tras lo que ha sostenido que, con su actitud, el Gobierno de Sánchez está "dejando claro" que lo que realmente quiere es "fortalecer a España y construir unos puentes que se dinamitaron".

Así, ha defendido la necesidad de reconducir la situación, de ser capaces de "pasar página" y "empezar un tiempo nuevo", lo que no significa que se trate de poner "el contador a cero".

"Si a Cataluña le va bien, a España y a las comunidades autónomas también les irá bien y si Cataluña se mantiene en la parálisis, nunca, ninguno, vamos a salir beneficiados", ha zanjado.