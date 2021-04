Montero loa el "pie en pared" de Iglesias ante Vox y reclama votar "democracia" y "libertad": "Al fascismo ni agua"

Mayoral asegura que la derecha "no soporta" a Iglesias y Montero por ser un "vicepresidente de Vallecas" y una "ministra de La Elipa"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha ensalzado el gesto del candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, al "poner pie en pared" ante Vox y ha reclamado la movilización de toda la sociedad que quiere cambio político en la región para proclamar en los comicios del 4 de mayo "democracia, libertad y al fascismo ni agua".

En este sentido, ha emplazado a participar masivamente en estas elecciones dado que la "extrema derecha" se ha "venido muy arriba" ante el "blanqueamiento y legitimación" de poderes mediáticos.

Así lo ha trasladado durante un acto electoral en la localidad de Fuenlabrada junto al coportavoz estatal de la formación morada, Rafa Mayoral, y los candidatos de Unidas Podemos a los comicios madrileños Alejandra Jacinto, Serigne Mbaye, Jesús Santos, Carolina Alonso y Sol Sánchez.

El evento de campaña ha arrancado con mensajes de apoyo a la ministra de Igualdad ante las amenazas contra ella y el cabeza de lista de Unidas Podemos y exvicepresidente Pablo Iglesias. 'Irene no estás sola' le han coreado los asistentes entre aplausos durante un acto con constantes referencias a las efemérides de la 'revolución de los claveles' en Portugal y a la contribución de los partisanos para liberar a Italia del régimen fascista de Benito Mussolini. A modo de homenaje de este último acontecimiento ha sonado la canción 'Grandola vila morena'.

Sobre las amenazas de muerte con balas contra Iglesias y ella, pensaba que podría suscitar cierta indiferencia en la gente al pensar que este tipo de cosas no les tocaría a ellos, pero luego reflexionó que las agresiones tránsfobas "no paran de crecer" y que los "fascistas tienen impunidad" para decir "maricón, te voy a matar" o amenazar con deportaciones, como ha sucedido con Mbaye.

Y es que Montero ha remarcado que el "matonismo de los fascistas no es nuevo" y "necesita el silencio de la gente humilde" para "ganar sus batallas", al ser consciente de que "no representan el interés de la mayoría social".

"Por eso fue importante el pie en pared que puso Pablo Iglesias el otro día en el debate de la Cadena Ser', ha proseguido la ministra de Igualdad para agregar que este gesto no fue solo de Iglesias sino que también fue reclamado por miles de personas, como se vio en las redes sociales.

FUE LA VOLUNTAD DE MILES DE PERSONAS LA QUE OBLIGÓ A REACCIONAR A OTROS

Y es que Montero ha rememorado que, cuando Iglesias se fue, el resto de candidatos que participaban --Ángel Gabilondo (PSOE), Mónica García (Más Madrid) y Edmundo Bal (Cs)-- siguieron debatiendo una hora. "Fue la voluntad de miles de ciudadanos, diciendo ¡madre mía! ¿Por qué no os vais de allí? Hay que salir de ahí. Hay que pararle los pies al fascismo lo que hizo que cuando pudieron echar mano de sus móviles y ver lo que estaba pasando abandonaran también el debate. Fue la fuerza de la gente humilde y gente decente poniendo pie en pared al fascismo y diciendo vamos a elegir democracia", ha apostillado de cara a insistir en que decir "basta ya" al "fascista de turno" es "responsabilidad democrática".

Luego ha recordado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ambas pueden representar a los ciudadanos porque "otras compañeras marcaron el camino", como Clara Campoamor, y se "jugaron el pellejo" durante muchos años para que las mujeres tuvieran derechos.

En consecuencia, ha reivindicado que las mujeres merecen un gobierno que les "respete" y no ocurra como Ayuso, a quien ha reprochado que diga que la "violencia no tiene género" o recurra a su discurso "falsamente meritocrático" que "insulta", por ejemplo a mujeres que siguen "pegadas a un suelo pegajoso" al deslizar que están ahí al no esforzarse lo suficiente.

De este modo, ha invitado a "demostrar que puede haber un gobierno diferente" y que las mujeres "hagan valer su poder" el 4 de mayo, junto a la clase trabajadora, al Orgullo LGTBi y al "mejor Madrid republicano". "Salid a decir democracia libertad y al fascismo ni agua", ha enfatizado la ministra.

MAYORAL: EL PP ES "EL PARTIDO DE LOS PRIVILEGIADOS"

Mientras, Mayoral ha criticado que Madrid quede convertida en una "guarida de los multimillonarios" que vienen a "esconderse" en las políticas fiscales del PP para "no pagar impuestos". "Son el partido de los privilegiados y que abrió la puerta a la extrema derecha", ha espetado el también secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos.

Tras recordar la caída del fascismo italiano y la revolución de los claveles en Portugal, ha lamentado que en España el 23 de febrero siga con el "síndrome de Estocolmo" al hablar de "un señor que dicen que salvó la democracia", en referencia al golpe de estado de 1981 y al rey emérito Juan Carlos I, cuando la libertad fue una conquista de la "gente humilde y trabajadora".

Finalmente, ha exclamado que la derecha ataca a Iglesias y Montero porque no soportan que hubiera "un vicepresidente de Vallecas" y tener a una "ministra del barrio de La Elipa", para luego añadir que hace "80 años que no había republicanos en el Gobierno y ahora sí los hay", en alusión a los representantes de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros.

"CAYETANOS NERVIOSOS Y FASCISTAS ASUSTADOS"

Mientras, la candidata Sol Sánchez ha subrayado que en esta campaña se quería "vender comunismo o libertad", en alusión al lema del PP, y ahora, gracias a las acciones "valientes" de Iglesias, se "han caído las caretas" y la cuestión se centra entre "fascismo o democracia".

A su vez, Mbaye ha proclamado que van a cambiar este "Madrid fascista" que fomenta el "racismo" para crear "clases en barrios humildes". A su vez, ha prometido que Unidas Podemos terminará con "redadas discriminatorias" a inmigrantes de cara a acabar con el "racismo institucional".

Por su parte, Jesús Santos ha reconocido que le gusta ver "a los cayetanos tan nerviosos, a Iglesias pintándole la cara a Ayuso en el debate (de Telemadrid) y a los fascistas tan asustados". El también coordinador autonómico de Podemos ha destacado que la derecha va a perder su "chiringuito" tras 26 años en la Puerta del Sol y ha advertido de que la abstención "es el arma que utiliza la ultraderecha para perpetuarse en el poder".