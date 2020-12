Montero no comenta la regularización fiscal del rey emérito y remite a Zarzuela

Madrid, 9 dic (EFE).- La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha eludido comentar la posibilidad de que el rey Juan Carlos esté intentando regularizar su situación fiscal debido a que es información reservada sobre un contribuyente y ha remitido a la casa real sobre cualquier asunto del rey emérito.

Montero se ha referido este miércoles a las informaciones que aseguran que don Juan Carlos está intentando regularizar esa situación, en la conferencia de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Ministros.

Ante el interés de los periodistas por conocer esos supuestos trámites del padre de Felipe VI, Montero ha subrayado que no va a hablar de ningún contribuyente ni como portavoz del Ejecutivo ni como titular de Hacienda y, por tanto, no va a comentar la existencia o no de investigaciones a ninguna persona.

Sí ha reiterado el respeto del Gobierno con toda investigación relativa a cualquier ciudadano por parte de la Fiscalía o de la autoridad judicial correspondiente, y la colaboración del Ejecutivo para que esas actuaciones sean efectivas.

"El Gobierno seguirá trabajando para que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales procedan de donde procedan y vivan donde vivan", ha añadido.

En ese contexto, ha señalado que hay que combatir con la ley cualquier fraude fiscal al tiempo que hay que dar asistencia técnica a las personas que quieran cumplir con sus obligaciones tributarias.

Ante la insistencia de los informadores, ha señalado que es a la casa real a la que le corresponde pronunciarse sobre las cuestiones que tengan que ver con don Juan Carlos.

"Lo que tenga que decir la casa real sobre esta cuestión, imagino que, si lo tiene a bien, lo dirá, o el rey lo planteará si lo tiene a bien cuando lo considere conveniente, si es que así lo ha decidido", ha añadido.

Ha recalcado que el Gobierno ni va a invitar ni va a disuadir a la casa real para que haga o deje de hacer algo en relación con un miembro de la familia real, tanto del rey emérito como de cualquier otro.

Sí ha recordado ante la investigación al rey Juan Carlos que es en las comunidades autónomas, y no en la administración general del Estado, en las que radica una figura fiscal como el impuesto sobre donaciones, pero ha mostrado su convencimiento de que tampoco desde ninguna autonomía se haría comentario alguno sobre la situación fiscal de un contribuyente.

Ha añadido que habría que ver cada caso concreto para saber si es posible presentar una regularización fiscal en función del momento en que se encuentra una investigación, pero ha insistido en que la ley es igual para todos y está fijado claramente cuando es compatible esa acción.

"En términos generales -ha recordado- se puede regularizar la situación tributaria de una persona siempre y cuando no haya una investigación tributaria en ese momento en curso, pero no se puede contestar sin conocer el expediente concreto".

Tras ello ha reiterado que es la casa real la que tiene que decidir si quiere hacer algún comentario.

"Creemos que la casa real cuenta con todos los elementos y tiene todos los argumentos para hacerlo, si quiere hacerlo, y en el momento más oportuno", ha añadido, antes de explicar que el Gobierno no tiene posición conjunta sobre este asunto más allá de las opiniones individuales de sus miembros.

Montero se ha referido también al chat de exmandos militares con críticas al Gobierno para remitirse a las declaraciones al respecto de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las que puso en valor la profesionalidad del Ejército y del jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villaroya.