Montero: Es prematuro hablar de integrantes de la mesa de diálogo con Cataluña

Sevilla, 2 jun (EFE).- La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha considerado hoy "prematuro y precipitado pensar en hablar de los integrantes" de la mesa de diálogo sobre el conflicto político en Cataluña, ya que el primer paso debe ser la reunión entre los dos presidentes.

Así se ha pronunciado al ser preguntada, tras reunirse con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, sobre si el líder de ERC, Oriol Junqueras, podría formar parte de la mesa de diálogo con Cataluña.

Según Montero, el primer paso debe ser una reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el de la Generalitat, Pere Aragonés, tras su reciente investidura, y una vez que se produzca ha ofrecido la "mano tendida" del Ejecutivo para conformar esa mesa de diálogo.

La actitud del Gobierno es de "convivencia, reconciliación y diálogo", ha sostenido la portavoz del Ejecutivo central, quien ha abogado también por conformar en Cataluña una mesa de partidos para hablar de la convivencia.

Ha aprovechado para avanzar que Pedro Sánchez también se reunirá en breve con la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras las elecciones de mayo en esa región, y con el presidente andaluz, Juanma Moreno, un encuentro que lleva retraso debido a la pandemia y a los sucesivos procesos electorales que ha habido en España.

En relación a la campaña del PP sobre los indultos a los condenados por el procés, Montero ha asegurado que el Ejecutivo está "reconstruyendo puentes que se dinamitaron durante los gobiernos del Partido Popular en España" y ha abogado por "estrechar lazos afectivos con Cataluña" porque "no hacer nada tiene coste importante en calidad democrática y de entendimiento entre territorios y dentro de estos entre personas".

Ha reafirmado que el Gobierno asume esta tarea con responsabilidad "para supurar las heridas que se abrieron con otros gobiernos que no hicieron bien las cosas" y ha recordado que en ese momento el PSOE, que estaba en la oposición, se puso detrás del Ejecutivo para fortalecer el papel del Estado, por lo que ha lamentado que "ahora el PP no esté detrás para arreglar lo que estropearon sino que haga confrontación politizando y no dando la posibilidad de construir un futuro con mayúsculas".