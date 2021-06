Montero rechaza "especular" sobre deliberaciones del TC y defiende que el confinamiento fue "imprescindible"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha rechazado este jueves entrar a "especular" sobre posibles deliberaciones del Tribunal Constitucional (TC) respecto al primer decreto del estado de alarma que impulsó el año pasado el Ejecutivo ante la pandemia de Covid-19, y en todo caso ha defendido que la medida del confinamiento domiciliario y la limitación de movilidad fue "imprescindible en su momento" para atajar la expansión de los contagios.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en Algeciras (Cádiz), la ministra portavoz se ha pronunciado así al hilo de que el Tribunal Constitucional tenga previsto debatir en el Pleno convocado a partir del próximo 22 de junio la ponencia del magistrado Pedro González-Trevijano sobre el recurso de Vox contra el primer decreto de estado de alarma, un texto que plantea declarar inconstitucionales algunas medidas de restricción de movilidad aplicadas por el Gobierno al inicio de la pandemia por Covid-19 entre las que estaría el confinamiento domiciliario.

María Jesús Montero ha sostenido que "lo importante en este momento no es tanto especular respecto a informaciones que no sé siquiera si son interesadas, de lo que esté deliberando o no el Constitucional", y ha puesto de relieve que Vox ha llevado a los diferentes tribunales "todas las medidas que este Gobierno ha adoptado para proteger la salud de los ciudadanos".

"Respetamos el trabajo de todos los tribunales, pero conocemos y sabemos que en aquel momento, y esto es lo importante, más allá de la figura jurídica, fue imprescindible que pudiéramos trasladar una limitación de la movilidad que nos ha permitido que hoy estemos cerca del objetivo que nos hemos marcado de que el 70% de la población" española "esté vacunada frente a este virus", ha dicho la ministra.

"Me quedo con esto", que "para mí es lo importante", ha abundado María Jesús Montero antes de apostillar que "el debate sobre la figura jurídica", ella que "no es jurista", prefiere "dejarlo en otros entornos".

La ministra portavoz ha insistido en defender que "lo prioritario es que entre todos estamos siendo capaces de combatir esta enfermedad", y "estamos ya en un 40% de personas que tiene al menos una dosis" de la vacuna frente a la Covid-19 "inoculada", y que "el 100% de los mayores de 80 años está ya vacunado", algo que ha definido como "la gran noticia".

"Estamos ya en una situación en la que más de diez millones de personas están ya con las dosis completas", ha remarcado la titular de Hacienda, que se ha declarado "fan del Sistema Nacional de Salud por profesión y por convicción", y que ha querido así "felicitar a todos los profesionales de un sistema sanitario que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, que nos está permitiendo llegar en un tiempo récord, por encima de los países de nuestro entorno, a tener ya inmunidad de grupo y, por tanto, ojalá que muy pronto a dar por terminada esta pandemia", ha concluido la portavoz del Gobierno.