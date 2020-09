Montero reprocha al PP que "bloquee" la renovación de órganos constitucionales

Madrid, 1 sep (EFE).- La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha reprochado al PP que esté "bloqueando" los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la RTVE o el Defensor del Pueblo, y ha dicho que "no hay derecho" a que impida su renovación.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha advertido de que quien quiera "sacar tajada política o rédito" de esta cuestión está "malgastando el tiempo" porque hay un mandato inequívoco por parte de la ciudadanía y también hay un mandato constitucional al respecto.

"No hay derecho a que ninguna fuerza las mantenga bloqueadas por el hecho de no compartir o poner en cuestiones cosas superadas que no tienen nada que ver con el momento actual", ha considerado Montero, quien ha destacado la importancia desbloquear estas instituciones para poder funcionar con absolutas garantías democráticas.

Así que ha dicho al PP que "no hay que darse tantos golpes de pecho, sino arrimar el hombro" para identificar estos y otros espacios en los que pueden dar su apoyo para la reconstrucción del país, como es también el caso de los presupuestos.

Y ha insistido en la que la ronda de contactos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia mañana con los principales líderes políticos será para hacer un llamamiento a esta "utilidad política" y la concretar la participación que está dispuesta a tener cada uno de los partidos en los programas que hay que desarrollar.