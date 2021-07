Montero: respeto opiniones de ley trans si no van contra los derechos humanos

Barcelona, 1 jul (EFE).- La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado que son respetables, aunque no se compartan, todas las opiniones sobre la ley trans "salvo si son contrarias a los derechos humanos".

Montero se ha pronunciado así al ser preguntada en una entrevista en Rac1 por las críticas de organizaciones como Hazte Oír, que consideran que la ley trans es un "abuso de menores" y una "aberración".

"Eso no son opiniones, son afirmaciones contrarias a los derechos humanos. Y no solo porque como mujer creo en los derechos humanos, sino que como ministra tengo la obligación de hacerlos cumplir. Y eso no son opiniones, son vulneraciones de derechos, y eso no cabe", ha explicado.

Por otro lado, en cuanto a la futura aplicación que deberán asegurar en el futuro las comunidades autónomas, Montero ha señalado que estas administraciones tendrán que "respetar y aplicar la ley", independientemente de su color político.

"Y si no se aplica, como pasa en algunos casos con la legislación sobre el aborto, tendremos que estar vigilantes y trabajar para que haya coordinación con las comunidades autónomas y con respeto escrupuloso de sus competencias", ha añadido.

Con todo, la ministra ha recordado que en más de una decena de comunidades ya existen leyes que reconocen la libre autodeterminación de género.

"Creo que en Cataluña, con la actual consellería, encontraremos complicidad para hacer cumplir las medidas", ha apuntado.