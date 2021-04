Montero se solidariza con todos los amenazados pero critica a Ayuso por minimizar los hechos y apunta a la ultraderecha

ROTA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha manifestado su solidaridad "a todas las personas amenazadas sean del color político que sean". No obstante, ha criticado a Isabel Díaz Ayuso por hacer "afirmaciones que trataban de minimizar estos hechos --en relación a las cartas a miembros del Gobierno-- tachando de que se utilizaban electoralmente, que lo calificó de circo".

Además, ha apuntado "discursos que son incitación al odio" desde la ultraderecha y ha añadido que "la persona que incita probablemente no es directamente responsable, pero crear en la política ese clima es responsabilidad de aquellos que lo crean".

"Es absolutamente claro que todos los demócratas tenemos que hacer una condena firme sin matices, sin paliativos, a las amenazas que se han llevado a cabo sobre miembros del Gobierno o altos cargos de este Gobierno con el envío de esas balas y las amenazas dirigidas a ellos y también al conjunto de sus familiares", ha afirmado a pregunta de los periodistas en Rota (Cádiz).

Montero, tras afirmar que "la política de España desde la dictadura ha ido con mucho sacrificio asentando los valores democráticos" y recordar que hubo "un gran problema con el terrorismo que fue combatido por todos los demócratas y por los gobiernos que fueron capaces de poner en marcha medidas de acorralamiento a todo aquel que quería expresarse a través de las armas", ha afirmado que "no es de recibo que la violencia se utilice e incluso se justifique en términos políticos".

Así, ha criticado que "la ultraderecha no solo no ha hecho una condena sobre los hechos concretos que han llevado a esas amenazas, sino que de alguna forma se intenta instalar un clima de enfrentamiento que lo único que provoca es desapego a la política de los ciudadanos". "No es la política de mi formación, es una política de cartón piedra que solo sirve para el pataleo, el titular, pero no cambia la vida de la gente y nosotros estamos aquí para transformar la realidad de la gente", ha añadido.

En este sentido, ha manifestado que tampoco comparte "otras afirmaciones que trataban de minimizar estos hechos tachando de que se utilizaba electoralmente", recordando que "Ayuso los calificó de circo". "En política no todo vale, todos tenemos que ser consciente de la ejemplaridad que la política tiene que suponer para la vida de los ciudadanos y el que se esconde detrás del ruido es porque no tiene nada que enseñar de gestión", ha aseverado.

Montero ha afirmado que "cuando las fuerzas demócratas estamos alertando de que determinadas expresiones, conductas, presencias o alianzas de gobiernos con la ultraderecha la blanquea, permiten normalizar determinados discursos que son incitación al odio, de lo que estamos hablando es de crear un clima social en el que parezca que actuaciones de este tipo son permisivas". "Crear en la política ese clima es responsabilidad de aquellos que lo crean y esto es algo que los demócratas tenemos que combatir", ha aseverado.