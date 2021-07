Montero sostiene que los independentistas "saben" que "no habrá" un referéndum en Cataluña que "no es constitucional"

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha sentenciado este jueves que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no se va a saltar la Constitución" y "no va a haber referéndum de autodeterminación en Cataluña".

"Y lo saben los independentistas", ha añadido la ministra portavoz en un encuentro organizado por la Cadena SER en Sevilla en el que ha defendido que "los indultos son constitucionales", pero "el referéndum y la amnistía no", y "como este Gobierno no se va a saltar la Constitución, como sí lo hace el PP no renovando" instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo --según ha apostillado--, "como este Gobierno respeta y defiende la Constitución, no va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación".

La ministra ha criticado que "algunos han utilizado el conflicto en Cataluña para sus propios intereses partidistas", y en concreto ha querido "denunciar" la actitud del "principal partido de la oposición", el PP, de practicar "políticas de tierra quemada en Cataluña y País Vasco, donde prácticamente no tiene representación porque los ciudadanos le han dado la espalda".

Ha señalado que el PP "no puede pretender" que, como en esas comunidades "no tiene nada que se juega", intente "avivar el enfrentamiento de ciudadanos de otros territorios para conseguir unos cuantos votos electorales".

"Me parece el peor ejercicio que se puede hacer en la política de este país" donde "todo el día estamos enfrentando unos territorios con otros", según ha criticado María Jesús Montero antes de señalar que ella no va a "alimentar ningún tipo de debate político" a favor de la "confrontación".

La ministra portavoz ha indicado que cuando algunos líderes o partidos políticos "dicen que no creen en el presidente Sánchez, lo único que hacen es alimentarse a sí mismos en esa política de confrontación, porque, como entendían que los indultos iban a tener otro rendimiento político, ahora van al supuesto referéndum".

"Ahora ya nos acusan de convocar un referéndum que ni siquiera ha sido un elemento que se ha podido hablar", según ha continuado la ministra, que ha subrayado que el presidente del Gobierno ya dijo este miércoles "claramente" en el Congreso de los Diputados que "no va a haber referéndum de autodeterminación". "No es constitucional", ha enfatizado María Jesús Montero.

MESA DE DIÁLOGO

Por otro lado, la ministra ha dicho comprender la "ansiedad informativa" del momento actual en el que "las noticias se agotan al momento", pero ha advertido de que "la política tiene otro tiempo", y en el caso de Cataluña, con "un problema tan grave, la política tiene que tomarse el tiempo que considere necesario para poder posibilitar esos puntos de encuentro" entre gobiernos.

"Eso no se hace en cinco, diez ni en 20 reuniones", ha avisado María Jesús Montero antes de agregar que "el que aspire a que cuando se levante un día la mesa de diálogo" entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña piense que "aquellos que pensaban de una manera ya no piensan" así se equivocan, porque "no se trata de eso, de que en cuatro o cinco días seamos capaces de arreglar un problema" como éste.

La titular de Hacienda ha defendido que "la política tiene que ser capaz de crear las condiciones de confianza dentro de esa mesa que permitan realmente que podamos ir cada uno posibilitando esos puntos de encuentro", desde el "convencimiento" que tiene "el Gobierno que se sienta en ese foro de que, por supuesto, cualquier solución tiene que pasar por el respeto constitucional y a la legalidad vigente".

EL "ESPÍRITU DE LOS PADRES CONSTITUYENTES"

La ministra ha considerado que la "parálisis" o el "bloqueo" no son respuestas óptimas ni inteligentes, y ha reivindicado el "espíritu" que rodeaba a los "padres constituyentes", que tenían "clarísimo que teníamos que salir de una situación que procedía de una Guerra Civil" y donde había que "construir un futuro juntos que superara la etapa anterior".

Montero ha defendido que ese "espíritu de concordia es lo que ha inspirado la actuación" del Gobierno, que cree que "hay que apostar por el encuentro" tanto hacia el "interior de Cataluña" como de "Cataluña con el resto de España".

"Creo que el Gobierno, con esta actitud, está dejando claro que lo que realmente queremos es fortalecer España y ser capaces de reconstruir unos puentes que se dinamitaron", de "reanudar los lazos afectivos entre los catalanes y de los catalanes con el resto de España", ha defendido también la ministra, quien ha dicho también ser consciente de que "la cuestión de los indultos puede levantar recelos o incomprensión en algún sector o algunos ciudadanos que se sintió herido, que tuvo dolor" por las "actuaciones de los dirigentes del 'procés'", pero ha apuntado que ya "ha habido un tiempo para el castigo", y ahora toca "empezar un tiempo nuevo".

No obstante, Montero ha advertido de que "no se trata de poner el contador a cero", porque "no podemos olvidar lo ocurrido ni tampoco aquellos que lo protagonizaron", y "no deberíamos tropezar dos veces en la misma piedra" ni tampoco "hacer una huida hacia adelante como la que protagonizaron los dirigentes del 'procés', saltándose la legalidad y la justicia".

La ministra portavoz ha defendido que "es inconcebible concebir una España sin Cataluña o una Cataluña sin España", y que "si a Cataluña le va bien, a España le irá bien y a las comunidades autónomas mejor", al tiempo que ha insistido en que el Gobierno "apostará por la estabilidad, el progreso y la convivencia entre todos".

CRÍTICAS A CASADO POR SUS PALABRAS SOBRE LA GUERRA CIVIL

En esa línea, ha criticado las declaraciones de este miércoles del presidente del PP, Pablo Casado, acerca de que en la Guerra Civil se enfrentaron la democracia y la ley, y al respecto le ha reprochado que "mostrara tal grado de desprecio a la Historia de este país".

Así, Montero ha criticado que el líder 'popular' realizó "un intento de comparar situaciones que nada tienen que ver", y que es "muy grave" lo que manifestó Casado porque "lo que ocurrió en 1936 fue un golpe de estado, un alzamiento militar contra la legalidad democrática del gobierno de la República".

"Legalidad y democracia van directamente de la mano", ha sentenciado la ministra portavoz, que ha dicho que no sabe si Casado "se hizo un lío" o "si no se ha estudiado la Historia de España", pero ha advertido de que lo "más grave" es el "poso" que hay "permanentemente cada vez que hablan sin filtros" algunos políticos que "pone de manifiesto ese intento de equiparación en la Guerra Civil entre aquellos que se levantaron contra el orden establecido y aquellos que lo defendieron". "Esa equiparación no es gratuita", sino que "reside todavía en la memoria de algunos líderes y partidos", ha avisado también María Jesús Montero.