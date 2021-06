Montero teme que la "demonización injustificada" de Plus Ultra por "la derecha" esté retrasando ayudas a otras empresas

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que "teme" que por culpa de la "demonización" que "permanentemente" y de forma "injustificada" que está llevando a cabo la derecha "de cualquier actuación del Ejecutivo", como el rescate de la aerolínea Plus Ultra, "haya otras empresas que estén esperando recibir fondos" de ayudas del Gobierno que "se estén retrasando por mor de esta crítica injustificada". En su opinión, estas críticas hacen que "los funcionarios se retraigan a la hora de proporcionar cualquier ayuda".

Así lo ha trasladado la ministra portavoz en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, después de que el Tribunal de Cuentas haya admitido a trámite la denuncia de Ciudadanos e investigará el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros por parte del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para decidir si hubo un "presunto menoscabo de fondos públicos".

Al respecto de este asunto, la ministra Portavoz ha remarcado que por parte del Gobierno ya se ha explicado "a lo largo de este periodo que se ha creado un fondo de solvencia dirigido a aquellas empresas que tenían dificultades, y que tiene más de 10.000 millones de euros dirigido a grandes empresas a través de préstamos, de entrada en su capital, a través de diferentes instrumentos, que permiten que nuestro tejido productivo, que ha sufrido muchísimo durante la pandemia, sobre todo las empresas más conectadas con la movilidad, pudieran beneficiarse de esos préstamos".

"Pero el PP y otras formaciones políticas, como siempre demonizan esa cuestión", ha criticado Montero, para apostillar que no sabe "qué intereses habrá con esa empresa en particular --en alusión a Plus Ultra-- por parte de algunos que están yendo a todas las puertas para intentar abrir investigaciones".

La ministra de Hacienda ha querido dejar claro que el citado fondo de solvencia "está presidido por personas que tienen poca o escasa capacidad de poder trasladar políticamente lo que piensan, porque son criterios técnicos" los que se establecen y que dicha empresa "cumplía".

Por eso, ha agregado que, "si hay algunos que tienen interés concretamente en esa empresa, me empiezo a plantear por qué hay tanto interés en demonizar a una empresa en concreto que ya los tribunales han ido diciendo que no ha habido ningún tipo de situación anómala" en su rescate.

"Me temo que esa permanente demonización que hace la derecha y el PP de cualquier actuación del Ejecutivo" hace que "haya otras empresas que estén esperando recibir fondos, y que se estén retrasando por mor de esta crítica injustificada que hace que los funcionarios se retraigan a la hora de proporcionar cualquier ayuda", ha comentado María Jesús Montero.

Al defender el carácter "estratégico" de Plus Ultra, la ministra portavoz ha argumentado que "una empresa estratégica no tiene por qué ser por su participación en la cuota de mercado", y ha remarcado que dicha aerolínea "forma parte del 'hub' de Barajas, que es muy importante para el conjunto de las interconexiones de un sector estratégico para nuestro país" como es el del turismo y la aviación, según ha abundado.

María Jesús Montero ha concluido aseverando que no tiene "ninguna duda de que los técnicos que al final analizan esos expedientes han hecho su trabajo", y "ahí están los resultados", ha zanjado.