Montero ve "bochornoso" que Teresa Rodríguez se compare con una trabajadora despedida: "Cobras tu salario de política"

"Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones", le ha afeado

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha tildado de "bochornoso" que la dirigente anticapitalista Teresa Rodríguez, se compare con "una trabajadora precaria despedida" para criticarle sus declaraciones previas tras señalar, en relación a su expulsión del grupo Adelante Andalucía cuando estaba de baja de maternidad, que la "política no para".

Estas palabras realizadas han generado polémica y una fuerte crítica en redes sociales por parte de Rodríguez, excargo de Podemos, hacia la titular de Igualdad, así como de otros miembros afectados por la expulsión.

"Con este argumento un empresario le puede decir a una trabajadora 'la fábrica no para por tu permiso de maternidad. A la calle. Hace daño esto, y no sólo a mí. ¡La Ministra de Igualdad!", ha reprochado Rodríguez, quien previamente había ya comentado que no esperaba esta reacción por parte de Montero.

No obstante, la propia Montero le ha respondido también en redes para recordarle que no le han despedido. "Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones. Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso, ha espetado la ministra de Igualdad para recordarle que el adversario común "es el machismo" y que deben combatirlo juntas.

"Creo que ustedes saben porque yo he tenido dos embarazos muy seguidos y asumiendo responsabilidades políticas, pues la política no para mientras estamos de permiso. También es lo que yo viví en los dos permiso de maternidad", indicó previamente Montero en una entrevista a RNE, recogida por Europa Press.

Ante ello, Rodríguez ha reaccionado al asegurar que no se esperaba que precisamente la ministra de Igualdad defendiera que se la expulse mientras está de permiso tras ser madre "porque a ella la derecha también la ha atacado mientras lo estaba".

TERESA RODRÍGUEZ: "PENSABA QUE LA SORORIDAD ERA UNA LÍNEA ROJA"

"Pensaba que la sororidad era una línea roja, un consenso incuestionable entre las que nos llamamos feministas, una solidaridad de género que va más allá de nuestras posiciones políticas, pero no", ha remarcado en Twitter.

Además, ha trasladado que tiene la "tranquilidad" de haber apoyado a Montero "siempre que la han atacado desde el Patriarcado". "Lo seguiré haciendo, no por ella sino por mí y por mis hijas y por las hijas de todas", ha remachado.

ARRIMADAS TAMBIÉN ENTRA EN LA POLÉMICA

En esta polémica también ha entrado la líder de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, al decir que la ministra defiende que se pueda "echar a una mujer durante su permiso de maternidad y luego van dando lecciones de feminismo".

"Unas declaraciones inaceptables y vergonzosas de quien es nada menos que la ministra de Igualdad", ha apuntado Arrimadas.

La expulsión de Rodríguez de Adelante Andalucía ha sido criticada por la diputada de Unidas Podemos y vicepresidenta del Congreso, Gloria Erizo, quien en Twiter señaló que, hasta donde conoce, Rodríguez se encuentra de baja por maternidad. "Si hablamos de cuidados, de empatías y de otra forma de hacer política a lo mejor no son las formas", ahondó.