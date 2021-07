Montesinos aclara que Albert Rivera no es asesor del líder del PP

Madrid, 6 jul (EFE).- El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha aclarado este martes que el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera no es asesor del líder de su partido y ha circunscrito la relación laboral que mantienen ambos al hecho de que desde el bufete de abogados en el que trabaja se han llevado a cabo una serie de recursos que ha planteado su formación política.

"No es cierto que Albert Rivera sea asesor del Partido Popular. No es cierto que haya ningún tipo de relación laboral en ese sentido", ha señalado Montesinos en una entrevista en Radio Nacional de España, en la que reconocido, no obstante, que las relaciones entre ambos políticos son "buenas" en lo personal.

Ha insistido en que "más allá de eso, de esa buena relación personal, y más allá de esa relación con respecto al bufete, Rivera no es asesor del PP", ni "asesor de cabecera" del líder del Partido Popular, que toma las decisiones "en el seno de la dirección nacional con Pablo Casado al frente", ha subrayado.

Sobre si le gustaría que el exdirigente de Ciudadanos formara parte de la "familia del PP", ha evitado opinar pero sí ha defendido la política de "puertas abiertas" que ha tomado su formación política en este sentido para "unir al voto en torno al voto de centroderecha".

Montesinos ha recordado que todo esto viene a raíz de la moción de censura de Murcia que se sustanció después de que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, "desde los despachos de la Moncloa", pactara con el PSOE "intentar desbancar" a Fernando López Miras de la Presidencia de la Región de Murcia.

Ante esa maniobra se planteó abrir las puertas del Partido Popular a los simpatizantes, afiliados y cargos de Ciudadanos, ha recordado, antes de apuntar que ahora "esa es nuestra hoja de ruta: reunificar a todo el voto del centro derecha en torno al PP".

Preguntado si hay pacto en Granada para el relevo de la alcaldía por parte de Ciudadanos, Montesinos ha recalcado que "el PP de Granada tiene autonomía para tomar las decisiones que considere que sean mejor para los granadinos".