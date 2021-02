Montesinos dice que Casado "no permite conductas irregulares" y que los afiliados le votaron en 2018 por ese compromiso

Anima al votante constitucionalista a acudir a votar el 14F porque es "importantísimo": "Nos jugamos todos mucho en las elecciones"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha recalcado este lunes, coincidiendo con las declaraciones que está realizando el extesorero del PP Luis Bárcenas, que los afiliados del PP apostaron por Pablo Casado en el congreso extraordinario celebrado en julio de 2018 por su "compromiso con la ejemplaridad". Dicho esto, ha subrayado que la actual dirección del PP no va a "dejar pasar ni una conducta que no sea correcta".

Así se ha pronunciado Montesinos en declaraciones a los medios de comunicación en Prat de Llobregat (Barcelona), en un acto de apoyo al PP catalán, justo el mismo día que arranca el juicio sobre el presunto pago de las reformas de la sede nacional del PP con dinero procedente de la caja 'b' del partido.

Montesinos --sin esperar a las preguntas de los periodistas-- ha asegurado que quería decir "bien claro", con "toda tranquilidad" pero también "con todo orgullo y firmeza" que el PP es "un partido ejemplar" que "no permite conductas irregulares".

"Soy miembro de la dirección del PP y los afiliados del PP apostaron por Casado en el congreso extraordinario por su compromiso con la ejemplaridad y con la transparencia, y por su mensaje de que no vamos a dejar pasar ni una conducta que no sea ejemplarizante y que no sea correcta", ha enfatizado.

Es más, el responsable de Comunicación del PP ha subrayado que él dio el salto del periodismo a la política por el "compromiso" de Casado con la "ejemplaridad" y porque cree en su proyecto de defensa del interés general de los españoles.

"NOS JUGAMOS TODOS MUCHO EN LAS ELECCIONES DEL DOMINGO"

El dirigente del PP ha llamado a acudir a votar en las elecciones catalanas que se celebran el próximo domingo. "Hay que ir a votar. El votante constitucionalista y moderado tiene que llenar de papeletas las urnas. Nos jugamos todos mucho en las elecciones del domingo", ha manifestado.

Montesinos ha hecho ese llamamiento también a los hosteleros, a los comerciantes y a los autónomos porque si se logra que el PP sea "decisivo" tras esas elecciones catalanas habrá un Gobierno de la Generalitat "centrado en los verdaderamente importante", como "reactivar" la economía con "ayudas directas" a las empresas o impulsar un plan de lucha contra la "okupación".

Así, ha afirmado que el PP quiere que las empresas vuelvan a Cataluña y que esta autonomía sea un motor económico de España. Para ello, ha recalcado que se necesitan gobernantes "solventes" y "serios" que dejen a un lado la "crispación y la confrontación".

"Vayamos masivamente a las urnas, votar es seguro y nos jugamos mucho. Nos jugamos el futuro de todos los catalanes y pasar del radicalismo y la división a un gobierno centrado en los problemas reales de los catalanes", ha proclamado.

"AFRONTAMOS LA RECTA FINAL CON GANAS E ILUSIÓN"

Montesinos, que ha afirmado que su partido afronta esta recta final de campaña con "ganas" e "ilusión", ha hecho hincapié en la necesidad de que haya una "participación masiva". "Es importantísimo que los catalanes se conciencien de que hay que acudir masivamente a votar", ha reiterado.

El vicesecretario de Comunicación del PP ha subrayado que acudir a votar el día 14 de febrero es "tan seguro" como ir a hacer la compra, acudir a la farmacia o ir a comprar el pan. "Con esa apelación al voto masivo en las próximas elecciones, vamos a echar el resto en esta recta final de la campaña electoral", ha finalizado.