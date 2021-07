Montesinos (PP) afirma que Sánchez es presidente, "radical y mentiroso", porque el PNV "así lo quiere"

Recuerda que el PP ha anunciado que va a llevar a las Cortes Generales la reprobación del ministro Garzón por la polémica de la carne

SAN SEBASTIÁN, 9 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha remarcado que hoy Pedro Sánchez es presidente del Gobierno "porque el PNV así lo quiere". "Tenemos un presidente radical y mentiroso porque el PNV le presta sus votos y no hay propaganda ni de unos ni de otros que lo pueda camuflar", ha subrayado.

En su opinión, la formación jeltzale "con su apoyo a la moción de censura, a su presupuesto, a su política económica, ha provocado que estemos ante la peor crisis sanitaria social y económica" y ha advertido de que "algún día los nacionalistas vascos tendrán que explicar por qué son cómplices del peor Gobierno de nuestra democracia".

Montesinos ha inaugurado este viernes en San Sebastián la Escuela de verano Miguel Ángel Blanco, que será clausurada el domingo en Ermua por el presidente del PP, Pablo Casado, un acto en el que también han intervenido la presidenta y el secretario general del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea y Mikel Lezama, respectivamente, el presidente de NNGG del País Vasco, Aitor González Txapata, el secretario general de NNGG, Carlo Angrisano, y la eurodiputada Isabel Benjumea.

En su intervención, Montesinos ha subrayado que "es mas importante que nunca" poner en valor "qué fue y qué significó" Miguel Ángel Blanco para toda España para que "en todos los hogares se conozca el papel de las víctimas del terrorismo". "Hoy tenemos que enarbolar con más fuerza si cabe la bandera de la dignidad, de la verdad y de la justicia", ha subrayado.

En esa línea, ha recordado que, según encuestas recientes, "más del 60% de los jóvenes españoles hoy no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco, desconocen qué hizo y qué despertó en la sociedad española su secuestro y su asesinato". Por ello, ha llamado a "invertir esa tendencia" y "pasar a la acción de la mano de los jóvenes del PP".

"Tenemos que explicar a los más jóvenes que aquí hubo un héroe nacional que se llamaba Miguel Ángel y que era del PP del País Vasco", ha insistido Montesinos, quien "ante los intentos de algunos de hacernos olvidar" ha apostado por "hacer un esfuerzo de pedagogía".

En ese sentido, se ha referido a la propuesta realizada por Pablo Casado para llevar a cabo una reforma educativa para que se incluya "un relato histórico para que nuestros jóvenes sepan qué ha pasado".

"GOBIERNO DE LA MENTIRA"

Por otro lado, el vicesecretario de Comunicación del PP ha denunciado que en el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos está "dispuesto a atravesar cualquier línea roja por estar en Moncloa". De este modo, ha criticado los "acuerdos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con EH Bildu y ha censurado la política penitenciaria que "viernes tras viernes ejecuta con tal de contentar a sus socios parlamentarios". "Es el Gobierno de la mentira", ha añadido.

Asimismo, se ha referido a la polémica sobre el consumo de carne con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y se ha preguntado cómo "a esta hora todavía no ha dimitido" cuando ha sido "desautorizado por todo el Consejo de Ministros".

"Sánchez no se atreve a echarle porque sabe que la idea original fue de él", ha asegurado, al tiempo que ha recordado que el PP ya ha anunciado que va a llevar a las Cortes Generales la reprobación de Garzón porque "no puede estar ni un minuto más en el Consejo de Ministros". "Y a ver si ya aprovechamos y Sánchez también convoca a las urnas y los españoles pueden dar su opinión sobre su gestión gubernamental".

"DIGNIDAD"

Por su parte, la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, ha afirmado que el asesinato de Miguel Ángel Blanco "fue un chantaje a la sociedad española" y ha destacado que el edil popular "es el reflejo de una sociedad que no se arrodilló, es sinónimo de dignidad".

En esa línea, ha recordado que Blanco, junto a otros jóvenes que conformaban entonces la formación popular en el País Vasco entre los que ha citado a Antonio Basagoiti, Borja Sémper o Ramón Gómez, "son el ejemplo a seguir porque se lo jugaron todo". "El amor por su tierra les costó sangre sudor y lágrimas, y ellos nos enseñaron la vocación de servicio por servir a su tierra", ha asegurado.

Finalmente, Larrea ha resaltado que "gracias a la lucha del Estado de derecho ETA no mata", pero los militantes del PP "sí somos señalados y es difícil hacer política en el País Vasco". "Ya no nos matan, pero no hay libertad", ha lamentado.