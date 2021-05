Montesinos (PP): "El presidente Juanma Moreno ha dicho que quiere agotar y tiene a su lado a la dirección nacional"

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general del PP, Pablo Montesinos, ha expresado este martes el aval de la dirección nacional de este partido a los planes del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de agotar la legislatura en Andalucía.

Montesinos ha afirmado que "el respaldo de la dirección nacional al presidente Juanma Moreno es total. El presidente Juanma Moreno ya ha dicho que quiere agotar y no contempla el adelanto electoral y tiene a su lado a la dirección nacional y a todo el Partido Popular para que puede seguir llevando a cabo esas políticas que han provocado un gran cambio", y que ha situado como "un ejemplo" de las iniciativas que el PP podría ejecutar en España.

Durante una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, se ha pronunciado sobre los encuentros que han mantenido en las dos últimas semanas en Andalucía el presidente andaluz y el presidente del PP, Pablo Casado, y que ha presentado como un apoyo expreso de este último al primero para "respaldar sus políticas de bajada de impuestos, de elimminación de las trabas burocráticas, y de las medidas sanitarias y económicas para luchar contra la pandemia".

El también diputado en el Congreso por la circuncripción de Málaga se ha pronunciado igualmente sobre los sondeos electorales difundidos tras las elecciones a la Asamblea de Madrid para argumentar que "el PP es la primera fuerza en intención de voto, es la alternativa al sanchismo" tras apuntar que "los españoles están cansados de tantas mentiras"

Montesinos, tras apuntar que "recibimos las encuestas con humildad y responsabilidad", ha apuntado que "estamos preparados para gobernar" mientras que ha reprochado al Gobierno sus diferentes posicionamientos sobre la subida de impuestos, de la que se ha desmarcado para afirmar que "los españoles no se lo merecen".

Montesinos se ha preguntado en este sentido si "la palabra de la ministra Montero vale algo, si vale la palabra de este Gobierno" al esgrimir que "un día después de cerradas las urnas en la Comunidad de Madrid nos informaban de que iban a subir los impuestos", de la que ha trasladado que es "una subida que va a afectar a las rentas más bajas".

"Su palabra no vale nada, dicen una cosa y su contraria", ha sostenido el vicesecretario general del PP, quien ha asegurado que "no nos sentimos concernidos por el Plan de Reformas", presentado antes Bruselas. "No lo vamos a apoyar", ha remachado.