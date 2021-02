Montilla garantiza que el PSC aspira a gobernar: "Las cartas no se han acabado de jugar"

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha asegurado este jueves que el PSC aspira a gobernar en Cataluña con su candidato, Salvador Illa, como presidente del Govern: "Las cartas no se han acabado de jugar", y es legítimo que cada actor juegue las suyas mientras siguen abiertas las negociaciones, ha dicho.

Ha sostenido que "cuando se juegan las primeras cartas en serio" es en la constitución del Parlament y su Mesa --prevista como tarde para el 12 de marzo--, por lo que es pronto para prefigurar pactos de gobernabilidad, ha dicho el expresidente socialista en una entrevista de La2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

"La política no son sólo números. Son números si tienes mayoría absoluta, pero si necesitas alianzas, cuando se materializan y se firma existen, pero hasta entonces, no están", por lo que no se puede dar nada por ganado ni nada por perdido, según Montilla, que ve acertado que Illa dejara el Ministerio de Sanidad para ser candidato, iniciativa que ha dicho que fue del primer secretario del PSC y ahora ministro de Política Territorial, Miquel Iceta.

Preguntado por los vetos cruzados, ha recordado que Illa descartó en campaña gobernar con ERC, pero no buscar acuerdos: "El único veto que hubo por escrito lo firmaron los partidos independentistas, diciendo que no pactarían con los socialistas. Creo que esto es lo que se debe romper, porque no iremos a ninguna parte con la política de bloques".

Considera que ERC es más partidario de romper con esta dinámica de bloques que Junts, y cree que los republicanos "tienen un dilema: decidir si quieren reeditar el acuerdo del que renegaron, o explorar otras vías que faciliten ir rompiendo esta dinámica, que para Catalunya ha sido letal".

Montilla, que cree que la ERC actual es diferente a la que formó parte del tripartito que lideró, ha sostenido que el hecho de que ERC haya conseguido un escaño más que Junts le da más autoridad de la que tenía para dirigirse al resto de formaciones independentistas y para tratar de romper la dinámica de bloques, explorando pactos con formaciones no independentistas, como los comuns.

REFERÉNDUM Y VÍA UNILATERAL

Preguntado por la posibilidad de que un representante de la CUP presida el Parlament, ha defendido que el resto de partido independentistas no debería hacerle el juego "porque saben que lo de la independencia por la vía unilateral no llegará".

Sobre si ve posible que se celebre un referéndum, ha dicho que no existe una mayoría para reformar la Constitución para hacerlo viable, y se ha preguntado: "¿Cree que desde España se facilitaría la convocatoria de un referéndum para liquidar España?"