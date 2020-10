Montilla sobre la absolución de Trapero por el 1-O: "No puedo más que mostrar satisfacción"

Ve "muy difícil" un pacto entre ERC y PSC tras las elecciones catalanas

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha celebrado la absolución del mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, a quien calificado de persona con vocación de servicio público: "No puedo más que mostrar satisfacción".

En una entrevista este miércoles en Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha asegurado que cuando una sentencia es absolutoria "uno se debe alegrar", y ha destacado que siempre se deben respetar las sentencias, gusten o no, y que esta no es firme y puede ser recurrida, por lo que ha pedido cautela.

Preguntado por si esta sentencia contrasta con la de los líderes independentistas del 1-O, Montilla ha afirmado que cada fallo es diferente y cada tribunal "está formado por personas que utilizan las mismas leyes, pero la percepción no es la misma, tienen ideología".

Sobre si este fallo ayudará a la situación de los presos independentistas, el expresidente del Govern ha dicho que no sabe si favorece "pero lo que no hace es entorpecer, es un elemento positivo", aunque ha insistido en que no es firme y ha deseado que no sea recurrida.

"Que haya personas en prisión es un elemento que distorsiona el diálogo, el pacto, la negociación", y ha añadido que el Consejo de Ministros está obligado a tramitar los indultos, porque es un procedimiento reglado.

PACTOS POSTELECTORALES

Montilla ve muy difícil que se produzca un pacto entre ERC y PSC tras las elecciones catalanas y se repita un tripartito de izquierdas, porque cree que "no hay condiciones, por las correlaciones de fuerzas y la agenda".

Ha sostenido que si el independentismo supera el 50% de los votos podrán "implementar lo que dicen las leyes que pueden hacer", ha negado que puedan implementar una república catalana y ha recordado que solo podrán modificar el Estatut si tienen una mayoría de dos tercios en el Parlament.

"¿Tener más del 50% de los votos habilitaría al PP para liquidar el modelo autonómico? ¿No, verdad? Eso requeriría una modificación Constitucional", ha apuntado Montilla, que ha pedido que se respeten las reglas del juego.

Sobre la confesión del extesorero de CDC Daniel Osàcar de que participó en el blanqueo de capitales en pequeñas cantidades en el partido, Montilla ha afirmado que "hay que dejar hacer a la justicia" y ha dicho que él no le conoce personalmente y no sabe si es o no de fiar, en sus palabras.