Montserrat (PP) critica que los españoles no sepan cómo va a invertir el Gobierno los millonarios fondos europeos

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha criticado que "aún" no se sepa cómo va a invertir el Gobierno los 140.000 millones de los fondos de reconstrucción europeos, que ayer presentó el Ejecutivo.

En una entrevista en radio Intereconomía recogida por Europa Press, Montserrat ha exigido "transparencia" en la gestión de los fondos cuyo objetivo es "crear empleo, apoyar a los sectores económicos más castigados, modernizar la economía española y reforzar el sistema de salud." Y ha señalado que no pueden contribuir a crear "redes clientelares y chiringuitos" o "rescates opacos como el de Plus Ultra." En el mismo sentido ha abundado que no se puede "repetir" el "Plan E de Zapatero".

Montserrat ha insistido en que el Gobierno debe alcanzar un acuerdo que incluya a la oposición y a las comunidades autónomas a imagen del presentado en Italia por el Gobierno de Mario Draghi que contempla un pacto con "la oposición, las regiones y los agentes sociales" lo mismo que el PP ha propuesto en España "desde el minuto 1", según la eurodiputada del PP.

En la misma línea ha insistido en que el PP "desde hace un año" lleva pidiendo la creación de una autoridad independiente para la gestión de los fondos y un gran acuerdo con los "principales sectores económicos", con la "oposición", los "sindicatos", las "comunidades autónomas" y los "ayuntamientos" en el que se conozcan las reformas "ambiciosas" y "necesarias" para convertir los fondos en ayudas a los sectores "más castigados" económicamente.

CONTROL DE LA COMISIÓN Y EL PARLAMENTO EUROPEO

Montserrat ha destacado el control de los fondos que van a realizar tanto la Comisión Europea, que tiene "dos meses" para examinar las reformas propuestas por España y va a ser "muy vigilante" y "exigente". También cada dos meses, tanto la Comisión como el Parlamento Europeo velarán por el "cumplimiento" de los objetivos marcados por cada Estado y llevarán a cabo una "evaluación exhaustiva" para "garantizar" el "buen uso" de los fondos.