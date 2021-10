Morawiecki dice que Polonia "quiere salvar" a la UE de una "catástrofe"

Cracovia (Polonia), 22 oct (EFE).- El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, afirmó este viernes que la Unión Europea (UE) está en un "camino directo a la catástrofe" por haberse embarcado en cambios "fuera del control democrático" y que Polonia "quiere salvarla de este error".

En una grabación difundida en las redes sociales de su oficina, afirma que la UE lleva camino de "convertirse en un superestado" y que, "si tal cosa se consuma, sería un Estado súper ineficiente" porque "este proceso de transformación de la Unión se está produciendo fuera del control democrático".

El ultraconservador Morawiecki, que asistió hasta este viernes a la cumbre europea en un momento delicado de las relaciones entre Varsovia y Bruselas, afirma en la grabación que "hay que encontrar la justa medida entre las competencias que los Estados desempeñan mejor y las competencias en las que es indispensable la fuerza común de la Unión".

Varsovia mantiene varios contenciosos con las instituciones europeas, entre otras cosas por su polémica reforma judicial y lo que el Tribunal de Justicia de la UE considera medidas que coartan la independencia de los jueces polacos.

Además, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional polaco que declaró inconstitucional a parte del Tratado de adhesión de Polonia a la UE ahondó las tensas relaciones de este país con sus socios europeos y ha materializado el fantasma de un "polexit".

"¿De qué se trata la disputa con los organismos europeos? Parecería que el asunto es realmente simple: el caso es que las instituciones de la UE, incluido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no pueden actuar al margen de la ley, no pueden decidir en áreas donde no hay la aprobación de todos los países de la UE", enfatiza Morawiecki en su grabación.

Acerca de los cambios que, según él, ha emprendido la UE, el mandatario polaco dice que "no son los ciudadanos quienes deciden la dirección de estos cambios. Esta dirección la marcan los funcionarios europeos y los jueces del Tribunal de Justicia de Luxemburgo".

"Los burócratas de la UE y las instituciones de la UE no deberían interferir en áreas que no están indicadas en los tratados de la UE", afirma el premier polaco.

Morawiecki se refiere también a la gestión que se hizo de la pandemia el año pasado y afirma que "no fue la Unión Europea, sino los Estados nacionales quienes demostraron su eficiencia".

"Algunos dicen que el apego a la idea del Estado-nación en el siglo XXI es un sentimiento ingenuo. Está bien. Si para alguien la tradición o la historia nacional es un sentimiento ingenuo, no voy a convencerlo de lo equivocado que está", concluye Morawiecki.