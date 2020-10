Moreno afirma que no sería "razonable" que Vox no apoyara Presupuesto andaluz de 2021: "Haría un flaco favor al cambio"

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha considerado este martes que no sería "razonable ni entendible" que Vox no apoyara los Presupuestos andaluces para 2021, que serán el gran instrumento para la lucha contra el Covid-19. Ha advertido de que si no los respaldara haría un "flaco favor al cambio político" en Andalucía y a la propia fuerza política.

En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Juanma Moreno ha confiado en que "con el tiempo", a Vox se le pase su molestia con el PP, que se desató a raíz de la intervención del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en el debate de la moción de censura en el Congreso.

"Espero que con el tiempo se le pase", ha dicho Moreno sobre el malestar de Vox con el PP y ha insistido, ante el hecho de que ese partido desconvocara la última reunión prevista para la negociación de los Presupuestos andaluces de 2021, que no sería razonable ni entendible para los andaluces" que Vox se negara a aprobar esas cuentas fundamentales para afrontar las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

El presidente se ha mostrado seguro de que la actual situación se superará "con un acuerdo bueno" para Andalucía y ha garantizado que habrá "sentido común, coherencia y rigor" a la hora de negociar los próximos Presupuestos.