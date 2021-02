Moreno: Hasta ahora Vox en Andalucía "nunca ha vulnerado" el marco constitucional, como sí persiguen Podemos y ERC

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha manifestado este viernes que, hasta ahora, Vox, en Andalucía, "nunca ha vulnerado" el marco constitucional, sino que reivindica su vigencia, frente a formaciones como Podemos o ERC que persiguen "vulnerar" la Constitución y acabar con el régimen del 78.

Así se ha pronunciado Moreno, en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, tras ser preguntado sobre si Vox es una "amenaza" para la democracia, ante lo que ha indicado que todo el que asuma la Constitución Española, que son las reglas del juego, y no legitime la violencia "no es una amenaza". "A mí me preocupan los que no respetan las reglas del juego y que legitiman la violencia para llegar a fines, eso sí que es un peligro para la democracia", según ha indicado.

Ha querido dejar claro que, por la experiencia que ha tenido con Vox en Andalucía, hasta ahora, esa formación "nunca ha vulnerado" ni ha hecho declaraciones que vulneren el marco constitucional, sino que ha sido respetuoso y ha reivindicado su vigencia. En cambio, según ha señalado, hay otros partidos "que no lo hacen", como el caso de ERC, que no quiere la Constitución y la "vulnera de manera cotidiana", Bildu y "hasta Podemos".

Según ha señalado, los propósitos que tiene Podemos son "vulnerar la Constitución y el régimen del 78 quiere liquidarlo, textualmente", acabando con la monarquía parlamentaria o incluso planteando la intervención en todos los sectores, incluidos los de los medios de comunicación. "Podemos, sin duda alguna, tiene un afán de vulnerar y de sobrepasar el marco constitucional y lo hace a diario", ha sentenciado.

Moreno ha insistido en que, hasta ahora, no ha oído a Vox en intervenciones en el Parlamento andaluz o en declaraciones públicas hacer pronunciamientos en contra de la Constitución.

VOX DEJARÁ DE APOYAR INICIATIVAS DEL GOBIERNO

Respecto al anuncio que hizo ayer el portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, de que dejarán de apoyar iniciativas del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) hasta que no se implante en esta comunidad el llamado "pin parental" (autorización expresa de los padres para que sus hijos participen en actividades escolares complementarias), Moreno ha indicado que eso es parte del "juego político", que consiste en el "toma y daca".

Ha indicado que en las negociaciones que hay con Vox existen "desavenencias" y ha querido dejar claro que todo lo que está en el Estatuto de Autonomía es "negociable y lo que está fuera, no es negociable".

Ha explicado que lo que se ha acordado con Vox es dar más transparencia a las actividades complementarias en los colegios, a través de información a los padres, y que éstos tengan la libertad "de decidir si esa actividad complementaria la puede hacer su hijo o no". A partir de ahí, según ha apuntado, ha habido un debate semántico y de contenido que está "fuera lugar", que ha llevado de una manera, quizá "exagerada", a decir a Vox que "rompe cualquier apoyo político al Gobierno".

"Pues ellos tendrán que explicarlo. Tendrán que explicar a su electorado si van a empezar a votar junto con Podemos, Anticapitalistas y PSOE en los casi dos años de legislatura que restan", según ha señalado Moreno, insistiendo en que Vox tendría que explicar a sus votantes esa decisión.