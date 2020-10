Moreno anuncia "decisiones drásticas" si los datos empeoran y admite que la atención primaria está "sobrepasada"

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes en el Debate sobre el estado de la Comunidad que se desarrolla en el Pleno del Parlamento que el viernes se realizará un balance de los datos del coronavirus en la comunidad y que si siguen empeorando en estos días, no habrá más remedio que tomar "decisiones drásticas".

Este anuncio lo ha hecho Moreno durante su turno de réplica a la intervención en el Debate de la Comunidad de la secretaria general del PSOE-A y presidenta del Grupo Socialista, Susana Díaz, quien ha pedido al presidente que "ponga los pies en el suelo" y adopte medidas contra el Covid-19 para que Andalucía no siga "a remolque".

Moreno ha explicado que el viernes habrá una reunión para hacer un balance de los datos y quiere confiar en que "no empeoren", porque si no, no habrá más remedio que tomar "decisiones drásticas" y que no van a ser "buenas". Ha indicado que esas decisiones podrán servir para limitar los casos de contagios, pero podrían conllevar que trabajadores, como los autónomos, puedan perder sus empleos. Ha insistido en que a la hora de adoptar medidas, hay que ser "equilibrados" y tener muy en cuenta los criterios científicos y las bases técnicas.

El presidente ha insistido en pedir a los andaluces un esfuerzo más, porque no merece la pena que demos pasos atrás: Que cada uno asumamos una parte de corresponsabilidad para tratar de frenar esta pandemia.

Si los datos de contagios siguen empeorando, según ha recalcado, habrá que adoptar "decisiones difíciles y duras, pero necesarias".

En cuanto a las denuncias de Susana Díaz sobre el colapso y las largas colas que existen para poder lograr una cita en la atención primaria, el presidente ha reconocido que la atención primaria está "sobrepasada" en estos momentos, debido a que está teniendo una "tensión como nunca antes en la historia", ya que estamos viviendo una pandemia mundial.

"La situación en la gestión sanitaria es tremendamente complicada y en la atención primaria estamos sobrepasados, no me lo tiene que decir usted", según ha dicho Moreno a Susana Díaz, apuntando que él sí "hace autocrítica" y reconoce la realidad. Ha instado a la dirigente socialista a que haga un repaso de la situación de la sanidad durante los años que ella gobernó: "En un año y diez meses es difícil revertir una situación heredada del anterior Gobierno del PSOE-A".

El presidente ha insistido en reconocer que la atención primaria "está pasándolo francamente mal y está teniendo una tensión como nunca antes en la historia, ya que vivimos en una pandemia mundial". Ha indicado que su Gobierno ha adoptado medidas, tanto en materia económica como de dotación de profesionales, para tratar de mejorar la situación de la atención primaria.

"Entre lo que nosotros hacemos y los datos reales de la Consejería y lo que usted dice, hay un universo", ha dicho Moreno en relación con la situación de la atención primaria que ha descrito la dirigente socialista. Le ha aconsejado que "intente ayudar, pero que no intente hacer política de la pandemia, lo que es un gravísimo error".