Moreno y Arrimadas frenan la posibilidad de listas conjuntas PP-Cs en Andalucía

Sevilla, 3 dic (EFE).- El presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han frenado la posibilidad de concurrir en listas conjuntas en las elecciones andaluzas de 2022, mientras el vicepresidente y coordinador regional de Cs, Juan Marín, ha matizado sus palabras sobre este asunto.

Moreno: Es pronto para anticiparse a posible candidatura PP-Cs en Andalucía

Arrimadas respondía este jueves en una entrevista en RNE a la intervención de Marín, que ayer miércoles, en un foro en el que participó también el expresidente de Cs, Albert Rivera, dijo que no descartaba "ninguna opción" sobre la posibilidad de presentarse de forma conjunta, tras asegurar que el Gobierno de coalición "está más unido que nunca".

"Es una fórmula que en Andalucía funciona", dijo Marín sobre el Ejecutivo regional que hace dos años arrebató el poder al PSOE, a lo que añadió que es "consciente" de que son dos formaciones políticas diferentes y que cuando lleguen las elecciones se presentarán "cada uno como considere, sin descartar ninguna opción".

Arrimadas ha coincidido en que "son dos proyectos diferentes y dos partidos diferentes", por lo que las listas conjuntas no son "una opción que se contemple" como sí ha ocurrido en otros lugares, como País Vasco y Cataluña, donde existe "el yugo nacionalista".

"Hay veces en las que la suma, suma, y hay veces en las que no. Ciudadanos es un partido diferente al PSOE y al PP, y lo va a seguir siendo" y en Andalucía, ha añadido Arrimadas, tienen un proyecto "más regenerador, más de innovación y más ambicioso", aunque sí ha reconocido que el Gobierno andaluz funciona bien, pero "está integrado por dos partidos diferentes y así va a seguir siendo".

Tras escuchar a su jefa de filas, Marín ha dicho que no se siente desautorizado "en absoluto" porque "no se puede desautorizar algo que no se ha dicho", puesto que sus palabras fueron que no descarta "ningún escenario, con nadie", y "en ningún momento" habló de una coalición electoral con el PP.

Ha subrayado que PP y Ciudadanos están haciendo un trabajo en la Junta que los andaluces "están valorando de forma muy positiva" pero ha recordado que "quedan dos años por delante para las elecciones" y que, cuando llegue el momento, su formación hará "lo que tenga que hacer".

En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente andaluz y líder del PP en la comunidad, Juanma Moreno, que ha opinado que es "pronto para anticiparse" a la posible decisión de que su partido concurra en una candidatura con Ciudadanos y ha negado que el Partido Popular quiera ocupar "espacios de nadie".

"Quedan dos años por delante y es una eternidad en política" para tomar ese tipo de decisiones, ha afirmado Moreno, quien ha destacado en Canal Sur TV que "hay una sintonía casi plena" en el gobierno andaluz y eso "facilita las cosas, la gestión y que los ciudadanos perciban un solo gobierno".