Moreno considera un "grave error" del Gobierno la subida de impuestos y la intervención en el mercado del alquiler

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha considerado este martes un "grave error" del Gobierno central que decida subir los impuestos en estos complicados momentos e intervenir en el mercado del alquiler de vivienda.

En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Juanma Moreno ha insistido en que es un "grave error subir los impuestos en plena crisis", como la causada por la pandemia del coronavirus.

Ha señalado que cuando se bajan impuestos, se genera más actividad y confianza y ha indicado que con la reducción de impuestos que ha llevado a cabo su Ejecutivo en Andalucía, ha aumentado la recaudación, e incluso 126.000 personas que tributaban en otras regiones se han incorporado a la tributación en esta comunidad tras la eliminación de los impuestos de sucesiones y donaciones.

En cuanto a nueva Ley de Vivienda estatal que permitirá la intervención en los precios para el alquiler de viviendas, Juanma Moreno, ha advertido de que si queremos que haya un mercado del alquiler dinámico, flexible y abierto, "no podemos intervenir". Con esa medida, en su opinión, lo que se hace es "limitar el alquiler y que muchos propietarios decidan no poner en alquiler sus viviendas": "Me parece un error".