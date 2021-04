Moreno cree que no es momento de elecciones en Andalucía y solo las adelantaría si se queda "sin sustento parlamentario"

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha afirmado que "no es el momento de elecciones en Andalucía" y por ello, solo las adelantaría si se quedara "sin un sustento parlamentario". En este sentido, ha señalado que su objetivo es terminar la legislatura, aunque "otra cosa será que después, dada la volátil situación política que se vive en nuestro país, al final las cosas cambien".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el presidente andaluz se ha pronunciado de este modo preguntado por la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas en su comunidad en función de los resultados de los comicios madrileños de mayo.

"Nosotros tenemos un compromiso con los ciudadanos de Andalucía que es intentar acabar esta legislatura, le quedan casi dos años, y además ahora mismo no se dan las circunstancias que se están viviendo Madrid", ha señalado Moreno, que ha subrayado que, en este momento, "la prioridad es vacunar" e intentar "recuperar esa ansiada normalidad y reactivar la economía".

De este modo, ha insistido en que, a su entender, "no es el momento ahora mismo de elecciones en Andalucía" y por ello, según ha afirmado, "solo las adelantaría si me quedara sin un sustento parlamentario".

"Evidentemente si el Gobierno se queda en minoría, si ya no puedo sacar adelante los decretos y, en definitiva, ya no puedo gobernar, no me quedaría más remedio que adelantarlas, pero mi objetivo y el acuerdo que tenemos suscrito con Ciudadanos es terminar la legislatura. Yo, por lo menos, lo voy a intentar, otra cosa será que después dada la volátil situación política que vivimos en nuestro país, al final las cosas cambien", ha precisado.

En todo caso, ha subrayado que, por su parte, va a "intentar trabajar para tener estabilidad" porque "lo que desean" los ciudadanos es tener "estabilidad institucional, política" y que se esté "centrados" en vacunar y después reactivar la economía.