Moreno cree que PP y Ciudadanos "deben sopesar una alianza electoral, sin opas ni presiones"

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha considerado que "PP y Ciudadanos deben sopesar una alianza electoral, sin opas ni presiones".

En una entrevista con el periódico 'La Vanguardia', recogida por Europa Press, Moreno ha indicado, sobre si "sopesa una alianza electoral entre PP y Cs" de cara a las próximas elecciones andaluzas, que ambos partidos ya son "una alianza" en la Junta de Andalucía, compartiendo "valores y objetivos", de manera que se ha preguntado "¿por qué no pensar que en un futuro podemos ir juntos?".

Preguntado sobre si eso sería en las próximas elecciones, ha respondido: "Podría ser, pero estas cosas no se pueden hacer por imposición si no con inteligencia y de forma natural. No hay que hacer grandes operaciones de presión, ni opas, sino ver si nos va mejor juntos o separados".

Respecto a si eso también podría ser de cara a las elecciones generales ha señalado: "Creo que sí. Hay muchas circunscripciones en las que por muy poco se pierde un escaño en el centro".

En cuanto a si habrá adelanto de las elecciones andaluzas, ha señalado que es de los que piensa que las elecciones deben "ser cuando tocan: Finales del 2022. Pero puede haber variables que yo no puedo controlar".

En cuanto al resultado del PP en las pasadas elecciones catalanas, Moreno ha indicado que reflejan "un problema que tenemos como proyecto: Es evidente que no sintonizamos con una parte importante de la sociedad catalana y eso requiere de una reflexión profunda. Tenemos que ser un partido mucho más permeable a los anhelos de los catalanes y tener raíces en la comunidad".

Respecto al crecimiento de Vox, ha opinado que es "el resultado de muchas cosas". "Es una reacción al propio independentismo. No tiene ningún tipo de responsabilidad institucional y todo lo que dice es gratis", ha indicado.

De otro lado, preguntado sobre que puede temer el PP de Luis Bárcenas, Moreno ha señalado que "nada", porque el PP tiene que estar "por encima de cualquier vaivén judicial". "Tiene que colaborar con la justicia y quien sea responsable de un acto delictivo, que lo pague", ha apuntado.

Sobre el cambio de la sede nacional, ha dicho que "son estrategias que marca la dirección". "Lo que hay que hacer es construir el futuro. Si uno piensa mucho en el pasado, al final es prisionero del mismo", según Moreno.

"Lo que tengo que decir lo digo a quien lidera el partido. Aquí no hay dogma de fe, ni esto es un ejército, es un partido. Un partido es plural, diverso y heterogéneo. Y eso es positivo", ha añadido.

Preguntado sobre si tiene aspiraciones políticas más allá de la Junta de Andalucía, ha señalado: "Mi carrera política acaba en Andalucía. He conseguido ser el primer presidente no socialista y eso colma todas mis vanidades".