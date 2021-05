Moreno: La decisión de un adelanto electoral la tomo yo, no la delego en nadie

Sevilla, 10 may (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto a descartar un adelanto electoral a pesar de que sabe que el PP está "en un momento dulce" donde podría alcanzar "una mayoría amplia" y ha avisado de que esa decisión sólo la toma él desde Andalucía y que no la delegará "en nadie".

Moreno, que ha participado en un encuentro organizado por la Ser, ha explicado que en la reunión que mantuvo el viernes con el líder del PP, Pablo Casado, repasaron "la actualidad política", los resultados de Madrid, el éxito de Isabel Díaz Ayuso o cómo el Gobierno central está "noqueado".

Ha querido "dejar claro" que la decisión de un hipotético adelanto electoral en la comunidad sólo la tomaría él: "Esa decisión no la delego en nadie, las decisiones de ese tipo se toman en Andalucía y desde Andalucía, y sólo la tomaré yo".

Ha asegurado que Andalucía y los andaluces están "por encima" de sus intereses particulares y de partido y ha admitido que sabe que están "en un momento dulce", con "una coyuntura favorable", donde según las encuestas en un hipotético adelanto electoral podrían alcanzar "una mayoría social muy amplia".

Ha abogado por pensar en lo que le interesa a la comunidad por delante de lo que le interesa a él o al PP, y ha explicado que "lo primero es seguir la vacunación hasta alcanzar al 70 por ciento de la población" y lo segundo "centrar la energía en la recuperación".

Moreno ha insistido en que mientras tenga estabilidad no habrá adelanto electoral y ha argumentado que si "mañana" se queda sin esa mayoría (que le dan Cs y Vox) y no puede sacar adelante los decretos o leyes ya no sería su decisión sino "una obligación" adelantar.

Respecto a las primarias del PSOE-A, ha opinado que Andalucía necesita a un partido socialista "fuerte" y que él como presidente también, para poder "dialogar" y "construir".

Ha mostrado su deseo de que el candidato que gane las primarias, ya sea Susana Díaz o Juan Espadas, tenga claro "que está bien confrontar, pero se llega mucho más lejos con objetivos comunes".

El presidente de la Junta ha asegurado que le tiene "un gran respeto" al PSOE, ya que "son siglas importantes en la historia de Andalucía y de España" y ha deseado "que salgan de la crisis de liderazgo" y "se pongan a trabajar" porque llevan año y medio "desaparecidos por cuestiones internas".

Moreno cree que "el PSOE es mucho PSOE, es un gran partido" que en los primeros diez o quince años de gobierno andaluz "hizo cosas muy positiva" pero después "entró en otra deriva", incluyendo los casos de corrupción.