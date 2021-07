Moreno dice que no cerrará ninguna provincia tras el aumento de los contagios

Sevilla, 22 jul (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este jueves "tranquilidad y serenidad" ante el posible toque de queda en algunos municipios turísticos por superar la tasa de mil casos por 100.000 habitantes y ha asegurado que "en ningún caso" habrá cierres provinciales o de la comunidad autónoma.

Moreno, en declaraciones a los periodistas antes de la sesión de control en el Parlamento, ha defendido que la Junta está tomando medidas que son "importantes" para el control de la pandemia pero que son "muy equilibradas y ponderadas", ya que miden, además de la tasa de incidencia, otros factores como las hospitalizaciones y los ingresos en UCI.

También se está teniendo en cuenta el criterio de población flotante, importante en municipios en los que podría pedirse el toque de queda, como Marbella, Conil de la Frontera o Tarifa, que multiplican sus ciudadanos durante el verano.

Moreno ha afirmado que las medidas adoptadas esta semana "no dañan a la economía ni al turismo" porque no se cierra ningún establecimiento, simplemente se restringen aforos y, en el caso hipotético de toques de queda, se harán -si tienen ratificación judicial- en el horario en el que el ocio nocturno reglado ya debe estar cerrado, de 2:00 a 7:00 horas.

"Eso no daña al sector turístico, lo que daña al sector es la inmovilidad, cuando se cerraba una provincia o la comunidad y la gente no podía ni entrar ni salir, cosa que no va a ocurrir en ningún caso", ha agregado el presidente.

En el caso de Marbella ha destacado que ya se han tenido que trasladar a pacientes al Hospital Regional de Málaga capital, lo que "ya es un mal síntoma".

Por otra parte, sobre la vacunación de los jóvenes, ha lamentado que en el momento en el que se tiene que intensificar la administración de dosis a ese sector de la población van a recibir la mitad, por lo que ha pedido al Gobierno y a la Unión Europea que incremente los envíos a la comunidad autónoma.