Moreno: "Estoy intentando aguantar los cuatro años, pero hay dos formaciones que no quieren"

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha defendido este viernes que está "intentando aguantar los cuatro años" de legislatura sin necesidad de adelantar elecciones en la comunidad autónoma, "pero es verdad que a mi izquierda y a mi derecha hay dos formaciones --en referencia a PSOE-A y Vox-- que no quieren y están en un boicot permanente y absurdo con el solo objetivo de adelantar elecciones, uno, y de erosionar al gobierno, otro".

"Voy a seguir aguantando hasta donde pueda", añade el presidente de la Junta en una entrevista publicada este viernes en el diario 'Ideal', recogida por Europa Press, coincidiendo con el día en el que se inaugura, en Granada, el XVI Congreso Regional del PP-A del que Juanma Moreno saldrá reelegido presidente de los 'populares' andaluces.

Acerca de ese cónclave, Moreno señala que el PP-A saldrá de esta cita como "un partido liberal y con un fuerte compromiso social", y se reivindica como "moderado". "No tengo que travestirme", añade antes de apostillar que "la radicalidad empobrece siempre, aísla y lleva a la división social", mientras que "la moderación es la clave del éxito".

Moreno confirma que el vicepresidente de la Junta y coordinador de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, asistirá al Congreso del PP-A --"¡Cómo no vamos a invitar a un partido que es socio de gobierno!", comenta al respecto--, y explica que va a intervenir en el marco de "una serie de encuentros en un sillón donde algunos participantes se sentarán y hablarán de asuntos de actualidad".

MARÍN "HA DADO SUS EXPLICACIONES" SOBRE EL AUDIO FILTRADO

A propósito del audio que ha trascendido esta semana con declaraciones realizadas por Marín hace unos meses en una reunión interna del grupo parlamentario de Cs en las que sostenía que era "estúpido" aprobar un presupuesto que incluyera recortes en año electoral para Andalucía como será 2022, Moreno defiende que su vicepresidente "ha dado sus explicaciones sobre esa situación que se ha vivido en el seno de Ciudadanos, que compete a Ciudadanos y no tiene nada que ver en el Gobierno andaluz".

Sobre las declaraciones en sí de Marín, Moreno argumenta que "si las cosas se descontextualizan es difícil extraer el significado". "Habíamos tenido la noticia de que el Gobierno había aumentado el déficit a las comunidades y rebajado para el Estado. Perdíamos una capacidad de gasto y el fondo Covid desaparecía".

En ese momento, según continúa Moreno sobre las palabras de Marín, "y me lo trasladó y lo dijo también en un Consejo de Gobierno, su opinión era que, con 2.300 millones de euros menos, un presupuesto de recortes en año electoral no se debía hacer".

"Mi opinión era la contraria; siempre ha sido que tenemos la obligación de sacar un presupuesto", aclara el presidente, quien defiende que "prueba de ello es que hemos puesto uno encima de la mesa y dialogado hasta la extenuación". Además, Moreno opina que "lo que no parece sensato es que compañeros de su propia formación (Cs) lo graben". "Es un acto violento y fuera de toda moral", sostiene.

Moreno señala que ha hecho "todo lo humanamente posible para sacar los presupuestos", y "el PSOE se ha encontrado con un regalo inesperado porque no tenía excusa para no aprobar los presupuestos más altos de la historia de Andalucía en educación, sanidad y servicios sociales". "No querían desde el minuto uno, no había ni la valentía ni la autonomía por parte del PSOE", añade.

MARÍN "EN ABSOLUTO ACUSABA DE NADA AL PP"

El líder del PP-A también sostiene que en las declaraciones que ha leído de Marín sobre este asunto "en absoluto acusaba de nada al PP, que nada tiene que ver con una cuestión interna de Ciudadanos", y tacha de "absurdo" que la filtración de dicha grabación se enmarque en una supuesta estrategia de 'Génova' --la dirección nacional del PP-- para forzar un adelanto electoral. "Génova tiene toda la confianza puesta en este gobierno y sabe que la decisión de las elecciones me compete en exclusiva a mí", añade en esa línea.

El presidente de la Junta reitera que "no tener presupuesto no motiva un adelanto electoral". "España ha estado tres años sin presupuesto", recuerda antes de apostillar que "lo que sí puede motivar un adelanto electoral es el cierre de una mayoría parlamentaria que impida seguir gestionando". "Si no puedo sacar mis leyes, convalidar los decretos de Gobierno, si no puedo seguir gobernando, llegará un punto donde no quedará más remedio que adelantar las elecciones porque los andaluces no pueden estar en una parálisis", avisa el jefe del Ejecutivo andaluz, quien, en todo caso, precisa que "aunque el Parlamento me paralice no voy a convocar inmediatamente elecciones".

Moreno también señala que "hay una pinza de PSOE y Vox, muy curiosa, que no esperaba encontrarme, y juntos bloquean decisiones del Gobierno y juntos votan iniciativas", tras lo que pide a ambos partidos "que recapaciten, que reflexionen y que piensen, al menos por una vez, en el interés de los andaluces".

EL "RUIDO" INTERNO "NO ES BUENO" PARA EL PP

Por otro lado, sobre el hecho de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, no vayan a coincidir en el Congreso del PP-A aunque ambos van a asistir al mismo, Moreno comenta que "son dos personas que tienen agendas muy intensas", y "no hay que sacar ninguna lectura más allá de los horarios y los programas de un congreso".

En todo caso, Moreno reitera que el "ruido" en el seno de un partido "no es bueno, porque los partidos tienen que tener una base de unidad", y "al ciudadano le importan muy poco, por no decir nada, los conflictos internos de los partidos; quieren que se defiendan sus intereses".

Igualmente, preguntado sobre si tiene "sentido" ahora retomar la idea de una posible candidatura conjunta de PP y Cs de cara a las próximas elecciones autonómicas, Moreno indica que "nosotros --los 'populares'-- tenemos un proyecto político con mucha personalidad y trayectoria histórica, pero estoy dispuesto a sumar". "Este esfuerzo por Andalucía supera a cualquier partido político", añade.

A la pregunta de si "podría estar Juan Marín en una candidatura conjunta", Moreno responde que "eso es ciencia ficción, pero todo puede pasar", y, por otro lado, manifiesta que le "gustaría tener un gobierno sólido y estable que no me llevara a situaciones como las que me están llevando PSOE y Vox". "Yo aspiro a gobernar en solitario, evidentemente", remarca.

LA POLÍTICA NACIONAL "NO ES MI META"

Acerca de su futuro político, Moreno apunta que, dentro de cuatro años, le "gustaría estar culminando un proyecto de transformación y mejora de Andalucía, haber podido estar ocho años presidiendo la Junta y, probablemente, estaré en una salida o retirada".

"Esta legislatura no se puede ver sin el prisma de la covid; nos ha quitado 21 meses. Quiero recuperar ese tiempo para hacer de Andalucía algo de lo que estoy convencido, la locomotora económica de España", afirma Moreno, quien sentencia, igualmente, que "nunca" regresará a la política nacional, que "no es mi meta ya".

"He tenido la suerte y el honor de haber estado muchos años en la dirección nacional de mi partido, haber sido secretario de Estado, pero mi meta final es Andalucía", afirma Moreno, quien puntualiza que "es verdad que no se puede decir de este agua no beberé, pero sí puedo hacer una afirmación: no me entusiasma en absoluto la política nacional", zanja.