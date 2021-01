Moreno lamenta que la cogobernanza "ha fracasado" y urge al Gobierno a aprobar el adelanto del toque de queda

LINARES (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este jueves que el modelo de cogobernanza de la pandemia de la covid-19 entre el Estado y las autonomías "ha fracasado" y ha pedido al Gobierno que facilite "de manera urgente" el adelanto del toque de queda a las 20,00 horas, algo que ha considerado "esencial".

Así lo ha indicado en Linares (Jaén), a preguntas de los periodistas sobre la reclamación realizada por gran parte de las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles para modificar el decreto del estado de alarma para adelantar el toque de queda más allá de las 22,00 horas o, incluso para aplicar un confinamiento domiciliario dado el caso. Algo a lo que el Ministerio de Sanidad se ha opuesto, aunque añadiendo que será estudiado.

"¿Qué daño le hace al Gobierno de España permitirnos que limitemos la movilidad de los ciudadanos, para limitar los contagios, a los ocho o a las seis de la tarde? No lo entiendo", ha asegurado Moreno. Ha apuntado que "ayer ninguna comunidad expresó su contrariedad al toque de queda" y "lo que hubo fue una amplia mayoría de comunidades que expresaron la necesidad de ese toque de queda, algunas a las ocho de la tarde y otras a las seis".

Por ello, ante la posición del Ejecutivo central, ha considerado que "la cogobernanza ha fracasado", puesto que "tiene que ser un modelo de cogobierno y aquí no hay cogobierno". "Aquí, o gestiona el Estado o gestiona la comunidad autónoma. Y el Estado ha decidido que gestione la comunidad. Por tanto, si gestiona la comunidad, todos los instrumentos tenemos que tenerlos", ha subrayado.

SITUACIÓN "MUY PREOCUPANTE"

Esta demanda la ha hecho en un contexto "muy preocupante y muy alarmante", según sus palabras, con un nuevo récord en Andalucía en lo que va de pandemia de 7.409 positivos y 54 muertes en el último día. Esto, a diferencia de la primera y segunda olas, ha llevado a evaluar "de manera constante" la situación para intentar "incorporarnos a la realidad".

Al respecto, ha dicho que "la grandes medidas ya están adoptadas", dado que "lo máximo" a lo que puede legar la Junta "es al cierre de toda actividad no esencial", escenario en el que ya está "un tercio" de la región y que irá ampliando si se supera la tasa de incidencia de mil casos por cada 100.000 habitantes. A ello ha sumado el cierre perimetral que sufre "la mitad de Andalucía" y el cierre entre provincias.

De este modo, según ha añadido el presidente, queda por aplicar un toque de queda más temprano con el objetivo de "limitar la movilidad lo más posible, lo antes posible y lo más intensamente posible". "Lo pide el sentido común. Y esa es una de las medidas más importantes que podemos tomar, pero que no está a nuestro alcance", ha apostillado.

Igualmente, ha solicitado la posibilidad de aplicar el confinamiento domiciliario local, "en sitios donde la situación se esta yendo" y "está sobrepasando claramente los mil casos". Una herramienta que "permite concentrar durante un tiempo y, además, se ha demostrado que limita de una manera rápida el contagio" entre la ciudadanía.

SALVAR VIDAS

Así las cosas, Moreno ha defendido que "la cogobernanza tiene que ser de verdad cogobernanza" y ello implica ponerse "de acuerdo". "Si el Estado ha depositado en las comunidades autónomas la gestión sanitaria y de la crisis de la pandemia, lo que pido es tener todos los instrumentos a nuestro alcance para poder definitivamente limitar el contagio en Andalucía y salvar vidas, que es el único objetivo. No queremos confrontación ni ningún tipo de problemas", ha aseverado.

En este sentido, ha considerado "absolutamente incomprensible" las razones para no permitir el adelanto del toque de queda "porque no lo ha motivado el ministro". A su juicio, en todo caso, "no existen razones de peso" y ha subrayado la necesidad de que las autonomías cuenten con "todos los instrumentos" para hacer frente a la covid-19.

"Si nosotros decidimos sanitariamente que hay que cerrar a las ocho, hay que cerrar a las ocho. Pero no es un capricho, no nos gusta cerrar. Pero cuando tenemos 7.409 casos y 54 muertos tenemos que tener todos los instrumentos y la posibilidad de ese toque de queda y esa capacidad de confinamiento local", ha incidido Moreno, para el que se está "perdiendo" tiempo en tomar decisiones que, aunque sean "drásticas", hay que tomar "cuanto antes".