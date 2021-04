Moreno lamenta que el Gobierno se instale en "el no por el no"

Granada, 22 abr (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado que el Gobierno central se haya instalado "en el no por el no" ante las propuestas relacionadas con la gestión de la pandemia y ha criticado que deje a las comunidades "ciegas y orilladas" al no convocar la Conferencia de Presidentes.

Moreno ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante un acto en Granada y después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descartara este miércoles convocar la Conferencia de Presidentes autonómicos ante el final del estado de alarma del próximo 9 de mayo.

"El Gobierno está instalado en el no por el no", ha dicho el presidente andaluz, que ha recordado que las comunidades han asumido parte de la batalla contra el coronavirus, tanto en inversiones como en esfuerzo, por lo que ha pedido que sean también partícipes en la estrategia general para abordar el final de la crisis sanitaria.

Ante la negativa de Sánchez de convocar la Conferencia de Presidentes, Moreno ha recordado que se celebraron una docena solo en la primera ola de la pandemia y ha lamentado que se margine ahora a las comunidades autónomas en la toma de decisiones y se deje a los gobiernos regionales "orillados".