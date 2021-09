Moreno y López Miras cierran filas en torno al "liderazgo" de Casado como alternativa a Pedro Sánchez

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

Los presidentes de la Junta de Andalucía y de la Región de Murcia, Juanma Moreno y Fernando López Miras, respectivamente, han coincidido este miércoles en expresar su respaldo al presidente nacional del partido en el que ambos militan, el PP, Pablo Casado, como líder que plantea una "alternativa" al modelo del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Moreno y López Miras han valorado la figura de Casado a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Palacio de San Telmo de Sevilla tras la reunión que ambos han mantenido en torno a la reforma del modelo de financiación autonómica, y al hilo de la Convención nacional que el PP está celebrando esta semana y que este jueves hará parada en Sevilla.

Al respecto, Juanma Moreno ha indicado que "en Andalucía estamos muy orgullosos y satisfechos" por el hecho de que la Convención del PP tenga "una parada importante en Sevilla y en Andalucía", y ha remarcado que el "objetivo fundamental" de esa cita es "mostrarle al conjunto de los ciudadanos de España que existe un proyecto político sólido, viable, creíble, capaz de ser la alternativa al modelo actual del señor (Pedro) Sánchez", así como que "tenemos un presidente y un liderazgo claro en la figura de Pablo Casado".

Ha añadido que el líder del PP "puede asumir, junto con un buen equipo, la responsabilidad del Gobierno de España en el momento en el que haya un proceso electoral y así lo decidan" los españoles.

Además, el presidente de la Junta y del PP andaluz ha defendido que el Partido Popular "tiene mucho que aportar". "Somos un proyecto político que tiene la misma vida que la Constitución Española", por lo que "somos referencia de libertad", según ha agregado Juanma Moreno.

El dirigente andaluz ha manifestado que, conforme el PP "ha ido madurando con el tiempo, ha ido evolucionando hacia un proyecto político muy transversal, muy amplio, muy permeable, que es lo que queremos mostrar en esta Convención, que somos un partido abierto a la sociedad, donde cabe todo el mundo, un partido que tiene propuestas para todo el mundo y donde se escucha a todo el mundo", según ha abundado.

Moreno ha añadido que "ese gran proyecto político, de amplias bases sociales, es el que se está construyendo, el que está cosiendo Pablo Casado", y del que "vamos a tener que hablar mañana (este jueves) en Sevilla con distintas personalidades del mundo de la cultura, del mundo social y económico para hablar de propuestas, de soluciones, de futuro".

A la pregunta de si piensa aprovechar la presencia de Casado este jueves en la jornada de la Convención en Sevilla para hablar de la financiación autonómica, el presidente de la Junta ha respondido que con el líder del PP ya ha hablado "en varias ocasiones sobre la financiación, y él es consciente de que éste es un asunto muy preocupante para España, y él es consciente de que es un asunto que hay que abordar en primera instancia".

No obstante, Moreno ha apuntado que no sabe "si mañana vamos a tener espacio" para hablar de ello en la Convención "porque no está diseñada para hablar" de ese asunto, pero ha querido dejar claro que "la fluidez y el intercambio de opiniones, de documentos y de propuestas, es constante y permanente con el equipo de la dirección nacional del partido".

LÓPEZ MIRAS APUESTA POR CASADO PARA "PONER SOLUCIÓN" A LOS PROBLEMAS

Por su parte, López Miras ha apuntado que "todos somos conscientes de que lo que está pidiendo ahora mismo España, lo que requieren los españoles del Partido Popular, es que hable de los problemas que tiene España, que hable de la crisis económica, social e institucional por la que está pasando España y a la que nos está abocando el presidente Sánchez".

"Eso es lo que los españoles quieren del Partido Popular, y lo que los españoles quieren, y cada vez se está viendo con más intensidad, es que haya un cambio de gobierno y que haya un líder, un presidente que de verdad ponga solución a los problemas que está generando el actual Gobierno, y ese, en mi opinión, sin duda es Pablo Casado", ha abundado el presidente murciano.

AYUSO, "UNA PERSONA MUY CERCANA" A CASADO

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sobre si su liderazgo puede hacer "sombra" al de Casado, Juanma Moreno ha apuntado que la política madrileña es "una persona muy cercana a Pablo Casado", y al respecto ha puesto de relieve que "todo el mundo sabe que la decisión de que ella fuera la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid" por el PP en las elecciones autonómicas de 2019 "fue una decisión de carácter personal de Pablo Casado".

En esa línea, Moreno ha señalado que la relación que mantiene Ayuso con Casado es "una relación muy estrecha en el ámbito personal y en el ámbito político", y ambos "han trabajado juntos en épocas anteriores, especialmente desde muy joven", y en esa línea ha concluido remarcando que es "consciente y conocedor de la relación fluida que ambos tienen".