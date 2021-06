Moreno no adelantará las urnas pese a tener "unas condiciones inmejorables"

Madrid, 17 jun (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha comunicado al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que, aunque hay "unas condiciones inmejorables" para el PP para anticipar los comicios autonómicos, no lo va a hacer, salvo que deje de tener mayoría parlamentaria y se sienta "forzado y acorralado".

Moreno ha transmitido este mensaje a Sánchez en la reunión que han mantenido en el Palacio de la Moncloa durante unas dos horas, en el primer encuentro oficial que mantienen ambos dirigentes desde que ostentan los cargos actuales.

En la rueda de prensa posterior en la Moncloa, Moreno ha subrayado que su "voluntad y determinación siempre que tenga una mayoría parlamentaria suficiente es agotar la legislatura", de la que todavía resta año y medio.

"Salvo que mañana no encuentre apoyo parlamentaria para sacar los decretos y las leyes y me veo acorralado y forzado a un adelanto electoral, mi obligación como presidente es pensar en mi interés particular, que probablemente, dada la coyuntura actual, sería para mi interés y el de mi partido lo más positivo sería adelantar a otoño", ha comentado Moreno.

A su juicio, "las condiciones son inmejorables" para ir a las urnas, porque "el PSOE acaba de salir de una crisis, con un liderazgo que no está consolidado, las encuestas van en positivo, se va a acabar el plan de vacunación y este verano va a haber un repunte económico y social".

"Pero por encima de mis intereses particulares o de mi parte, que son legítimos, están los de los andaluces", ha añadido el dirigente andaluz, al frente del ejecutivo autonómico desde enero de 2019.

En la salida de la crisis sanitaria y con la reconstrucción por delante, el presidente de la Junta ha incidido en que a Andalucía "no le interesa ahora hacer un parón de cuatro o cinco meses para sacar los megáfonos y la pancarta e irse a una campaña electoral".