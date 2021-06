Moreno no irá a Colón pero defiende la protesta contra los indultos

Sevilla, 7 jun (EFE).- El presidente andaluz y líder del PP-A, Juanma Moreno, ha dicho este lunes que no acudirá "por motivos personales" a la concentración en la madrileña plaza de Colón contra los indultos a los condenados del "procés", pero ha dicho que los partidos de la oposición tienen que "manifestarse" defendiendo en lo que "creen".

Moreno, que ha presentado el proyecto de un nuevo hospital en Sevilla, ha rechazado rotundamente los indultos y ha mantenido que el PP cree "en algo que es evidente, en nuestro marco constitucional de convivencia", ya que entiende que no se puede "sacar de la cárcel" a quienes ya han sido juzgados y sentenciados.

"No se puede, no se debe y no debería suceder en nuestro país", según Moreno, quien cree que el Estado de derecho quedaría "muy tocado" con una "enorme inseguridad jurídica de presente y futuro".

Ha opinado que si se quiere trasladar "que este es un país serio" que respeta al poder judicial y tiene seguridad jurídica, no puede permitir esos indultos, ya que se está hablando de "decenas de dirigentes que asumieron la quiebra del modelo constitucional con conocimiento de causa".

Sobre la posición expresada ahora por Oriol Junqueras, descartando la vía unilateral, ha valorado que "se haya caído del caballo y haya visto la luz", reconociendo que la independencia es "una utopía", pero ha considerado que eso no resta nada al daño que le hicieron al marco constitucional. "Tienen que cumplir la sentencia", ha insistido Moreno.