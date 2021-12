Moreno opina que los andaluces "tomarán nota" del rechazo a los presupuestos

Sevilla, 11 dic (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado este sábado convencido de que los andaluces “tomarán nota” del rechazo de Vox y PSOE a los presupuestos de 2022, y ha reprochado a ambos partidos que estén “obsesionados” con sus intereses electorales.

En su intervención ante la junta directiva regional del PP, Moreno ha incidido en que va a “intentar agotar esta legislatura, porque pensamos en los andaluces, mientras otros están obsesionados en pensar en sus intereses”, con la vista puesta - ha precisado- en “cómo les va a ir a su partido, pero que no cuenten con nosotros para eso”.

“Es verdad que no ha sido buena noticia que Andalucía no tenga los presupuestos de 2022, que eran buenos para Andalucía, no para Juanma moreno, para el gobierno o para el PP”, ha dicho, para indicar que, ahora, “tendrán que dar cuenta a los andaluces quienes han propiciado la caída de los presupuestos”.

Unos responsables que “se llaman Vox y PSOE”, ha remarcado, para defender la gestión que está realizando desde la presidencia de la Junta: "A Andalucía, ahora se la mira con respeto, con un punto de admiración, y se habla del milagro andaluz”, ha subrayado.

Además de defender que su gobierno gestiona "sin estridencias, sin bandazos, sin hacer tonterías y sin crispación”, el dirigente popular ha reprochado al PSOE-A que no apoye la lucha contra “el gran problema” de Andalucía, como ha definido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El PSOE-A me pide más dinero para sanidad, pero no es capaz de alzar la voz para que Andalucía tenga los recursos que merece, cuando recibe 4 millones de euros menos al día”, ha criticado.

A propósito de los retos electorales del PP ha aseverado que "estamos preparados para volver a hacer historia”, y ha dicho que afronta la cita electoral en Andalucía aún sin fecha, con “la ilusión intacta y los equipos engrasados”.

El presidente andaluz se ha referido también a la pena de prisión permanente revisable contra el asesino de Laura Luelmo, y ha recordado “cuántas veces salimos a la calle para pedir la prisión permanente, porque ese tipo de monstruos no pueden estar viviendo con nosotros, y siempre vamos a estar con el sentido común, sin rencor hacia nadie, pero con la justicia siempre”.

Sobre el caso de la familia de Canet de Mar, que ha conseguido que el Supremo conceda un 25 % de horas en español en el colegio al que va su hijo, de años, Moreno ha señalado que es un asunto que "nos parte el alma”, porque “sus padres han decidido algo razonable".

Según Moreno, en lugar de acatar la sentencia, los independentistas "no se quedan contentos, sino que convocan a plataformas para boicotear a esa familia y hacerle la vida imposible a la familia y a un niño de cinco años”.

“Lo peor es que el presidente del Gobierno no es capaz de decir que por ahí no pasamos. En el PP vamos a defender las normas, la Constitución y a defender la cooficialidad del castellano y el catalán”, ha advertido.