Moreno pide a Gobierno que "evite caos" y convoque conferencia de presidentes para abordar cierres perimetrales

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto a pedir al Gobierno que "evite el caos" tras el fin del estado de alarma y ante las discrepancias judiciales en relación con los cierres perimetrales de municipios con una alta incidencia de coronavirus.

"El Gobierno de España ha tenido muchos meses, un año prácticamente, para buscar una fórmula alternativa, desde el punto de vista normativo para que amparara y protegiera a las decisiones que tenemos que tomar las comunidades en el ejercicio de la gestión sanitaria", ha dicho, al tiempo que ha lamentado que "no se ha hecho".

Por ello, ha vuelto a pedir al Gobierno y, concreto, al presidente, Pedro Sánchez, que convoque "de manera urgente" una conferencia de presidentes, que "no hemos tenido ninguna ni en la segunda ni en la tercera ola"; y que, en esa conferencia, "debatamos sobre cómo podemos proteger a las comunidades de esas decisiones", si no, ha criticado, "esto se va a alargar en el tiempo y vamos a ver, como en el caso de Andalucía, que en un mismo tribunal dos salas dicen cosas distintas, pero lo vamos a ver en comunidades, como ha pasado en Baleares o País Vasco" y "por parte de toda España".

"No podemos estar en un caos en una pandemia", ha admitido el presidente del Gobierno andaluz, más aún, ha continuado, "justamente cuando estamos al final o cerquita de ese posible final de la pandemia". "Sentido común, coherencia y responsabilidad le pido al Gobierno", ha apostillado.

De igual modo, ha explicado que Andalucía "ahora mismo nosotros no vamos a solicitar ningún toque de queda", primero, porque las condiciones epidemiológicas no lo permiten y, segundo, porque "no tenemos capacidad".

"Es que estamos confundiendo a la población, las comunidades no podemos pedir toque de queda, no tenemos capacidad normativa para pedir un toque de queda, es un derecho fundamental que solo puede pedir el Estado con el estado de alarma", ha aclarado.

CIERRES PERIMETRALES ANDALUCÍA

Por otro lado, Moreno, que ha intervenido en el acto de apertura del XII Congreso de UGT Andalucía, que tiene lugar en Antequera (Málaga), ha incidido este miércoles en que "ahora mismo estamos en un caos, además, que nos ha sobrevenido por la falta de previsión del Gobierno de Sánchez, que ha sido incapaz de prever una circunstancia que sabíamos que iba a pasar".

"Lo que ha sucedido en Andalucía es que dos salas del mismo tribunal han dicho justamente lo contrario", ha recordado, precisando que la Junta, en el caso de Montefrío (Granada) "apelamos al Tribunal Supremo para, evidentemente, intentar exactamente hacer lo mismo en el conjunto de Andalucía".

Moreno ha dicho que esperan que "bajo esa apelación haya una respuesta favorable para lo que es el cierre perimetral y que eso nos sirva de jurisprudencia para el resto de Andalucía; eso sería lo razonable, el objetivo".

"El problema --ha continuado-- no se puede dejar en manos de los jueces, porque ellos no son los responsables; los gobiernos tienen que gobernar, tiene que legislar, y los jueces se encuentran en una situación también sobrevenida y que les supera, y que nos lo han trasladado a nosotros, que ellos no están para gobernar, que para gobernar están los gobiernos".

Moreno, por tanto, ha dicho que "vamos a ver si se aclara en el ámbito judicial, si nos sirve de jurisprudencia y, a partir de ahora, no tenemos más problemas a la hora de tomar decisiones en cierres perimetrales de municipios que tienen una tasa de contagios muy, pero que muy elevada, y que el único instrumento que tenemos para limitar los contagios a los municipios vecinos es, precisamente, cerrarlos".