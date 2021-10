Moreno pide al PSOE-A que no haga caso a Sánchez y apoye los presupuestos

Málaga, 24 oct (EFE).- El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este domingo al PSOE andaluz que "no haga caso a Pedro Sánchez", que piense en Andalucía y que apoye los presupuestos de la comunidad para 2022.

Moreno, que ha clausurado este domingo el congreso del PP de Marbella (Málaga) junto con su homólogo en Galicia, Alberto Núñez Feijoó, ha solicitado a todos los grupos parlamentarios valentía para sacar adelante los presupuestos de 2022 "con el mayor consenso posible" y que "se olviden de las trincheras ideológicas y pongan por encima los intereses de los andaluces".

Durante su intervención, ha destacado que estos presupuestos son "los de la reconstrucción tras la covid, que no solo se ha llevado vidas, que es lo más preciado, sino a familias, empresas, pymes, autónomos y tenemos que rescatarlos a todos".

Tras incidir en poner los intereses de los andaluces por encima de todo y en "unir fuerzas" para construir la mejor Andalucía" , ha pedido al PSOE que "no le haga caso a Pedro Sánchez, aunque esto es pregonar en el desierto".

"No le hagan caso, desde Ferraz les están diciendo que no apoyen los presupuestos y yo les pido con humildad que piensen en Andalucía y no en los intereses de Sánchez por una vez; háganlo que será positivo para todos", ha afirmado Moreno.

Este mismo domingo, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha urgido hoy al presidente de la Junta a que responda a la propuesta socialista para acordar el presupuesto de 2022 antes del Debate del estado de la Comunidad, que se celebrará el miércoles y el jueves y ha advertido de que "si antes de esa fecha no hemos recibido una respuesta formal sobre nuestras propuestas, entenderemos que se levantan de la mesa y que no están interesados en dialogar con el PSOE sino en pactar una vez más con la extrema derecha".