Moreno reclama a Vox que opte entre "ser útil al cambio en Andalucía" o "deslizarse hacia el electoralismo"

Vox propone a la Junta que bonifique la tarifa plana a los autónomos que no lleguen a cobrar el salario mínimo

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), ha defendido este jueves que Vox tiene actualmente "dos opciones", entre "ser útil al cambio en Andalucía o deslizarse hacia el electoralismo que en nada es útil" para la comunidad autónoma ni para dicho grupo parlamentario, que, por su parte, ha reclamado políticas de creación de empleo al Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos (Cs).

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Ejecutivo andaluz en el Pleno del Parlamento, donde el portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha centrado su cuestión dirigida al presidente en el desempleo como el "principal problema" que padece Andalucía.

El representante de Vox ha partido en su pregunta del último dato de paro registrado correspondiente al pasado mes de septiembre, que arrojó para Andalucía una subida del desempleo en 4.416 personas respecto a agosto, una cifra que Gavira ha recordado a Moreno para acusarle seguidamente de vender una situación "ficticia" sobre la situación del empleo en la comunidad autónoma.

"Ha sido terminar septiembre y conocerse que el paro ha subido en Andalucía", ha dicho Manuel Gavira, que también ha hablado de "verdades ficticias" del Gobierno de la Junta cuando presume del crecimiento del número de trabajadores autónomos en la región, cuando la realidad es que "la mayoría no son ni mileuristas", según ha advertido.

En esa línea, el portavoz de Vox ha alertado de la "precaria" situación de los autónomos, denunciando que muchos de ellos están obligados a darse de alta "porque han sido expulsados del mercado laboral".

PROPUESTA DE BONIFICACIÓN DE TARIFA PLANA A AUTÓNOMOS

Para paliar esta situación, Manuel Gavira ha pedido al presidente de la Junta que "bonifique la tarifa plana a los autónomos que no lleguen a cobrar el salario mínimo interprofesional para que no paguen ni una sola cuota, para que no paguen absolutamente nada", siendo esta una medida que "generará empleo", según ha defendido el portavoz de Vox.

Además, Gavira ha aseverado, citando al consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, que "no se puede crecer de forma robusta solo con autónomos", y que ha denunciado cómo el paro sigue subiendo y "la situación de los autónomos no cristaliza", lo que significa "que la política de empleo de su Gobierno es un fracaso", según ha sostenido.

"Tenemos que combatir los salarios de miseria y el paro inaceptable que tenemos en Andalucía", ha aseverado el portavoz de Vox, que ha instado a Moreno a dedicar "los recursos públicos a la promoción de medidas que efectivamente generan empleo". "No siga la senda de políticas ficticias que no hacen que el paro baje", ha apuntillado Gavira.

El presidente de la Junta le ha respondido que el mes de septiembre es tradicionalmente "malo" en términos de desempleo porque está "asociado a la enorme estacionalidad que hay en el conjunto del mercado laboral de España", no solamente en Andalucía, debido a la "muchísima fuerza" que el sector servicios tiene en el PIB andaluz y nacional, según ha abundado.

Con todo, Moreno ha llamado la atención acerca de que los datos del paro en septiembre "invitan a cierto optimismo" en términos interanuales, ya que el desempleo se redujo en "más de 155.000 personas" en Andalucía respecto al mismo mes de 2020. Además, Andalucía ha sido "la tercera comunidad que más aumenta los afiliados a la Seguridad Social en el último año", según ha valorado.

Respecto a los autónomos, el presidente ha dicho que al oír a Gavira tiene "la sensación" de que al portavoz de Vox "no le gustaría que hubiera autónomos" al haber esgrimido "un discurso tremendamente duro" con ese colectivo con el que Moreno ha dicho que no podía estar de acuerdo.

En esa línea, el también líder del PP-A ha subrayado que las comunidades autónomas que más trabajadores autónomos tienen "son precisamente las más potentes en términos económicos y sociales", y ha reivindicado las políticas de la Junta, en las que Vox "ha participado en alguna medida", para que Andalucía lidere el crecimiento de autónomos.

Moreno ha apostado además por que la tarifa plana "sirva no sólo para crear nuevos autónomos", algo que el presidente cree que ya "se ha conseguido", porque "nueve de cada diez autónomos andaluces acogidos a esta tarifa plana continúan con su negocio pasados los dos primeros años, que siempre son los más difíciles", según ha puesto de relieve.

QUE VOX "SE ALEJE DE LA CRÍTICA FÁCIL"

Moreno ha subrayado también que su gobierno "está quitando todas las trabas administrativas que podemos", así como "bajando impuestos, y apoyando a todas aquellas personas que tienen cierta iniciativa emprendedora", y ha invitado a Vox a que "siga apoyando medidas reformistas, que sirven para que la economía andaluza siga avanzando y mejorando", y que se aleje "de la crítica fácil".

Manuel Gavira ha respondido al presidente afeándole que "no escucha bien" lo que él le dice en los debates del Parlamento, e incidiendo en que "la realidad es que el paro ha subido" en Andalucía en septiembre, "en cinco de las ocho provincias", y que "los autónomos están en el alambre", como "dicen ellos" mismos, según ha añadido.

El portavoz de Vox ha aludido también al Debate sobre el estado de la comunidad que Moreno ha propuesto para finales de este mes de octubre para anunciar que su grupo hablará en esa convocatoria parlamentaria "de la Andalucía real, del paro que tiene y de la salud, otra asignatura" que el Gobierno de la Junta "también suspende", según ha opinado Gavira.

Moreno ha replicado que Andalucía padece "un desempleo estructural desde hace cuarenta años", y ha defendido que su gobierno está haciendo "de la lucha contra el paro una prioridad, poniendo todas las ayudas posibles", pero asumiendo que "el camino es largo" y que "venimos de la peor crisis que hemos sufrido en los últimos 40 años", en referencia a la pandemia de Covid-19, según ha concluido el presidente.