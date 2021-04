Moreno recomienda AstraZeneca y señala que la autopsia de la profesora de Marbella "no da ninguna certeza"

ALMERÍA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al Gobierno que sea "audaz" para dar vía libre a la vacunación voluntaria con AstraZeneca porque "no es razonable" negarse "sin que haya ningún argumento técnico" y el informe de autopsia a raíz del fallecimiento de la profesora de Marbella (Málaga) "no da ninguna certeza".

"AstraZeneca es una vacuna segura, que debe ser distribuida y que yo recomendaría a todos los ciudadanos que se la pusieran", ha dicho Moreno al ser interpelado por el hecho de que el informe de autopsia de la profesora fallecida en Marbella (Málaga) haya establecido "posible causalidad" con la administración de una dosis de esta vacuna.

A preguntas de los periodistas, ha indicado que, si bien el "nuevo informe forense "sí apunta" a una "posible vinculación a los efectos descritos en las publicaciones posteriores" frente a lo sostenido en el preliminar, "no da ninguna certeza" y "seguimos en un entorno de cierta falta de información e incertidumbre".

Moreno ha asegurado que espera que "cuanto antes" los estudios "más pormenorizados" de la red de farmacovigilancia y la Agencia Europea del Medicamento a los que se envió como "competentes en la materia, de forma urgente" por parte de la Junta andaluza la información, "arrojen luz cuanto antes", especialmente, según ha dicho, por "su familia".

"Era una persona joven, con toda la vida por delante y es terrorífica la incertidumbre de no saber si se podía salvar o no, así que cuanto antes se aclare, mejor", ha señalado.

No obstante, ha hecho suyos los mensajes de las autoridades que "sí son especialistas en esta materia" y ha remarcado en que la Agencia Europea del Medicamento "dice claramente que es segura" y que es una vacuna "que se debe distribuir".

"No lo digo yo, lo dicen los especialistas de la Agencia Europea del Medicamento y de otras agencias", ha afirmado el líder del Gobierno andaluz, quien sí ha dicho que él "recomendaría a todos los ciudadanos que se la pusieran" sin "menoscabo", según ha matizado, "de que se hagan todos los estudios pertinentes".

Moreno también ha insistido, de acuerdo a estos argumentos, en la propuesta hecha por la Junta al ministerio en el seno del Consejo Interterritorial de Salud para que sea posible la vacunación voluntaria con AstraZeneca.

"No termino de entender cómo, sin ningún argumento técnico o sanitario, no nos dejan vacunar a las personas que están llamando a los centros de salud para ponerse Astrazeneca", ha trasladado al tiempo que lo ha calificado de "no razonable en tiempos de carencia de vacunas".

En esta línea, ha pedido una reflexión al Ministerio de Sanidad y ha llamado al Gobierno a ser "audaces y a trabajar de manera distinta para alcanzar el gran objetivo de la inmunización".

"Si la Agencia Europea del Medicamento dice que es segura, por qué no podemos administrarla a aquellos que, expresando su acuerdo, quieren tener esa inmunidad", ha concluido.