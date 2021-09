Moreno será reelegido como líder del PP andaluz antes de final de año

Sevilla, 16 sep (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, será reelegido como líder del PP-A antes de que finalice el año, ya que los populares celebrarán su decimosexto congreso autonómico en los últimos meses del 2021, según han informado a EFE fuentes del partido.

La convención servirá para refrendar el liderazgo de Moreno como presidente del PP-A, ya que se espera que sea la única candidatura, como ocurrió hace cuatro años, cuando se celebró el último congreso.

La reelección de Moreno como presidente del PP-A, que tendrá lugar en noviembre o diciembre, abrirá su tercer mandato al frente de la formación regional, a la que llegó en el 2014.

El congreso de los populares servirá para reelegir a Moreno en el PP andaluz y para que nombre a su nueva ejecutiva, pero no para su designación como candidato a la Junta, ya que ese es un proceso independiente que el partido no tiene previsto abordar todavía porque defienden que no habrá adelanto electoral en la comunidad.

La Junta Directiva Regional del PP-A será el órgano interno encargado de convocar el congreso, aprobando la fecha exacta y el lugar de celebración, algo que se espera que ocurra en las próximas semanas.

Los populares estrenaron en el último congreso el sistema de elección de "doble vuelta", donde en primer lugar votan los afiliados y después los compromisarios, abriendo un plazo previo para presentar candidaturas a liderar el partido.

El partido fijará una fecha para la votación del candidato en las sedes provinciales, donde también se votará a los compromisarios que participarán en la elección final en el congreso regional.