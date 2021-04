Moreno teme un retraso de los fondos de recuperación que impacte en el PIB y critica la "cero información" del Gobierno

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este jueves su temor a que "se puede retrasar" la llegada de los fondos europeos de recuperación a las comunidades autónomas, y que "eso puede tener un impacto de 1,3 puntos en el PIB", y ha criticado la "ausencia de coordinación" del Gobierno con las autonomías, así como su "cero información".

Así lo ha trasladado el presidente de la Junta en respuesta al portavoz adjunto del grupo Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada, quien en la sesión de control al Gobierno andaluz, en el Pleno del Parlamento, ha defendido en su pregunta a Moreno que los fondos europeos para la recuperación tras la crisis de la pandemia "no son una oportunidad más", sino que son "la oportunidad para Andalucía".

Es "un tren que va a pasar y tenemos que cogerlo con acierto", ha aseverado el portavoz de Adelante acerca de dichos fondos en los que están depositadas "gran parte de las esperanzas de futuro para Andalucía", según ha proclamado antes de preguntar al presidente de la Junta "qué plan tiene" con dichos recursos.

Moreno ha respondido criticando que el Gobierno central haya asumido "un control unilateral" en la tramitación de estos fondos, que él cree que debía haber sido "compartido por las comunidades autónomas", pero "no ha habido en este caso ninguna voluntad de sumar por parte del Gobierno central", según ha lamentado.

Tras defender que "la mejor forma de afrontar la crisis es aunar esfuerzos, criterios e información para dar respuesta a las exigencias que nos piden los ciudadanos", el presidente ha subrayado que desde el Gobierno andaluz "hemos cumplido con la máxima lealtad con los plazos y exigencias" del Ejecutivo central, y han sido "proactivos para acelerar la ejecución de fondos europeos".

Al respecto, ha recordado la creación de la Oficina 'Next Generation', dependiente del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que, según ha abundado, "validó 151 proyectos por más de 35.000 millones de euros para introducirlo en el Plan nacional de Recuperación", pero "de los que a día de hoy no sabemos nada", según ha advertido Moreno.

Ha añadido que la Junta ya ha comenzado "la incorporación de 1.880 millones de los fondos 'React EU' al Presupuesto", pero "adelantando" el dinero, porque "no nos ha llegado en este año 2021 ni un céntimo de los fondos europeos", según ha remarcado Moreno

"Hemos simplificado burocracia, hemos agilizado procedimientos y hemos reorganizado estructuras administrativas y reforzándolas con la incorporación de más de 3.000 personas para estar preparados para disponer y dar respuesta a cuando nos lleguen esos ansiados fondos para ponerlos en marcha y en manos de cada uno de los ciudadanos de Andalucía", según ha continuado el presidente de la Junta.

CRÍTICAS DE ADELANTE

Ahumada le ha replicado criticando que la Oficina 'Next Generation' ha estado "liderada por" el vicepresidente Marín y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, y "no por el consejero de fondos europeos", y ha sido "una ventanilla única, que ha tramitado 151 proyectos" de los que "ninguno son propios" de la Junta.

Ha lamentado así que "ninguna de las once consejerías" del Gobierno andaluz "ha tenido a bien poner encima de la mesa un proyecto para participar en esos fondos europeos", y ha advertido de que dichos 151 proyectos "privados, sumados a los de los ayuntamientos, suman una cantidad muy superior a todos los fondos que tenemos para toda España", por lo que esa "ventanilla única parece que sólo está para generar unas expectativas imposibles de cumplir para seguir con su política de confrontación".

El portavoz de Adelante ha remarcado al presidente que "desde enero disponen de 1.881 millones de euros" a los que "están empezando a darle pellizquitos", y le ha advertido de que, "si no se invierte de forma planificada" esa importante cantidad de dinero, "no servirá para nada".

"Tiene a su disposición la gasolina, pero aún no ha arrancado el motor, quizá porque no sabe dónde ir o porque a donde va no nos lo puede decir", le ha recriminado Ahumada a Moreno, a quien también ha reprochado que no habla "de industrialización, de diversificación, bien porque no cree en el cambio de modelo productivo o porque su agenda únicamente la ocupa el resurgir del 'booom' del ladrillo".

Moreno ha replicado al también representante de IU preguntándole "dónde está el dinero" que dice que ha llegado a Andalucía, porque no ha llegado "ni un céntimo", según ha insistido, y le ha invitado a no crear "falsas expectativas".

El presidente ha apostado por el "diálogo y la escucha antes de tomar decisiones", por "un trabajo coordinado y lealtad institucional entre todos nosotros", y por que "se sea receptivo a nuestras propuestas", y al respecto ha criticado la "unilateralidad" del Gobierno de Pedro Sánchez "con la redacción del Plan nacional de Recuperación".

"¿Dónde ha quedado la cogobernanza?", ha preguntado Moreno, que ha denunciado además que el Gobierno ha compartido "cero información" con las comunidades autónomas, y que Sánchez acudiese este miércoles al Congreso de los Diputados "otra vez para contarnos la recuperación sin concretar nada".

Moreno ha advertido de que se han dado "muchos titulares pero muy pocos recursos, y la consecuencia es que se pueden retrasar esos fondos y eso puede tener un impacto de 1,3 puntos en el PIB", y ha criticado la "ausencia de coordinación" del Gobierno con las autonomías, porque "desde el 21 de enero no convocan el órgano de coordinación entre Estado y comunidades para el Plan de Recuperación", según ha alertado.

Ha añadido que desde la Junta han "pedido, exigido y hasta suplicado que se sienten con nosotros, empecemos a negociar y acordar", y ha animado al representante de Unidas Podemos a que "influya en su Gobierno, que por fin nos podamos sentar" y poner esos recursos "en manos de quien los necesita", según ha subrayado.

SITUACIÓN DE AIRBUS EN PUERTO REAL (CÁDIZ)

En el transcurso de este debate entre el portavoz de Adelante y el presidente de la Junta ha salido a colación además el posible cierre de la planta de Airbus en Puerto Real (Cádiz), después de que Guzmán Ahumada haya criticado que Juanma Moreno "haya corrido más por anunciar anticipadamente un cierre que por mover cielo, mar y aire para intervenir como presidente de todos los andaluces para proteger nuestra industria".

Juanma Moreno le ha respondido queriendo dejar "manifiestamente claro que el Gobierno andaluz se opone a cualquier cierre de cualquier compañía que suponga la pérdida de puestos de trabajo de andaluces en Andalucía, como no puede ser de otra manera", pero "en el caso de Airbus lo que reclamamos es a quien puede hacer cosas reales", según ha apostillado.

En esa línea, y tras recordar que este miércoles mantuvo una reunión telemática "importante" con el alcalde de Cádiz, José María González, y que este jueves mantendrá otra con la primera edil de Puerto Real, el presidente de la Junta ha dicho que se ha puesto "a disposición de los alcaldes y de los trabajadores en el ámbito institucional en el que el Gobierno de la Junta puede aportar", pero ha apostillado que quien tiene "participación en el consorcio de Airbus" es el Gobierno de la nación a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Por eso, Moreno ha subrayado que el Gobierno es "el único que puede influir de una manera más o menos directa en cualquier decisión que toma una empresa privada" como Airbus, al tiempo que ha remarcado que la Junta de Andalucía "no compra aviones ni civiles ni militares, por lo que no puede influir en la carga de trabajo que tiene la compañía", y ha animado a Ahumada a que, "aparte de pedirle al Gobierno de la Junta implicación, que tiene toda", es que reclame a "quien tiene la influencia y competencia", a que "ejerza su posición", porque "así ganaremos todos", según ha rematado Moreno.