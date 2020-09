Moreno ve "muy complicado" un acuerdo de Casado con Sánchez cuando Podemos está en las "antípodas de las recetas" del PP

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha señalado que ve "muy complicado" que el líder nacional del PP, Pablo Casado, pueda llegar a "un acuerdo" con el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez cuando el "socio principal" del Ejecutivo de coalición, Unidas Podemos, está "en las antípodas de las recetas económicas y sociales" de los 'populares'.

Así lo ha trasladado el presidente de la Junta en una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, y al ser preguntado por la reunión que este miércoles mantiene el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, con el líder del PP, Pablo Casado.

Juanma Moreno ha comentado que "dos no se entienden si uno no quiere", y "hace más de 200 días" que Pedro Sánchez "no tiene un contacto directo" con el líder de la oposición. Además, ha recordado que el presidente del Gobierno declaró "en medios italianos" que "bajo ningún concepto se podía pactar con el PP", y ha citado el "cordón sanitario" que, en opinión del presidente de los 'populares' andaluces, "se ha aplicado de manera casi permanente y constante al PP para estrangularlo y aislarlo".

"Es muy difícil que nosotros podamos llegar a un acuerdo con un Gobierno cuyo socio principal está en las antípodas de nuestras recetas económicas, sociales, y, por tanto, es muy difícil que las propuestas que podamos hacer en materia reformista, económica, coincidan con las que quiera hacer Podemos", según ha abundado Moreno en esa línea.

En ese sentido, el presidente de la Junta ha agregado que "mucho" se teme "que va a ser muy complicado llegar a un acuerdo con la actitud y las políticas que quiere impulsar el señor Sánchez con su socio de gobierno, Podemos".

SENSACIÓN DE "ORFANDAD" ENTRE LAS CCAA

Por otro lado, Moreno ha indicado que entre los gobiernos de las comunidades autónomas tienen la "sensación" de que el Ejecutivo central les ha dejado solos en la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus tras decaer el estado de alarma.

Al respecto, ha opinado que "no se puede pasar del todo a la nada", y "hemos pasado de un control absoluto de las comunidades autónomas con el estado de alarma, que en un principio servía para coordinar, impulsar, mantener una política común en materia sanitaria, a la nada" y a la "inacción" del Gobierno central, pese a que éste "tiene competencias y una responsabilidad de impulso, liderazgo, coordinación y planificación en el ámbito educativo y sanitario", según ha remachado.

"Desgraciadamente nos encontramos huérfanos", según ha lamentado Moreno antes de incidir en que el Gobierno de la nación "ha dejado de actuar, y esa inacción está provocando que las comunidades autónomas tengamos que tomar decisiones, que a veces son distintas".

Según ha insistido el presidente de la Junta, "en un momento como éste" se requiere "un liderazgo del Gobierno que sirva para coordinar las posiciones de todas las comunidades, de manera muy especial en el ámbito sanitario y educativo", pero "hasta ahora la sensación que tenemos la inmensa mayoría de las comunidades autónomas es de orfandad y de un Gobierno que está inactivo en una pandemia tan complicada y grave como la que estamos viviendo", según ha concluido Juanma Moreno.