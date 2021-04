Mossos asegura que sigue trabajando en el protocolo sobre el foam tras su publicación

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha asegurado este martes que la policía catalana sigue trabajando en el protocolo sobre el uso de los proyectiles de foam para "actualizarlo" tras su publicación este lunes.

Lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press a raíz de la difusión del documento, que avala el uso del foam si lo ordena el mando del equipo policial, subraya que antes de disparar "se tienen que haber agotado las vías de diálogo y mediación previas" y que antes se tendrá que avisar a las personas, entre otras indicaciones.

Según Ferrer, se trata de un "documento vivo" que ha ido evolucionando desde que se introdujo el foam y que lo difunden por voluntad de transparencia, después de que el Síndic de Greuges se interesara por él y que Irídia, Amnistia Internacional y ONG pidieran que se publicara cuando una manifestante perdió un ojo supuestamente a causa de un proyectil en una protesta en Barcelona.

Preguntado sobre discrepancias, ha dicho que "pueden ser sanas y ayudan a tener una visión más poliédrica", y ha añadido que antes de publicar el protocolo la dirección de Mossos se puso en contacto con los sindicatos policiales.

Además, ha explicado que este lunes tuvo ocasión de comentarlo con agentes de orden público con los que coincidió en un acto: "Estuve un rato interlocutando con ellos para también trasladarles y poderles explicar el porqué del momento".

"Hubo agentes de orden público en la calle en Barcelona que me dijeron: 'Director, a nosotros la transparencia no nos asusta'. Es donde estamos, es el siglo XXI", ha afirmado.

IRÍDIA Y SAP-FEPOL

Por su parte, la abogada de Irídia Anaïs Franquesa ha pedido más transparencia sobre las actuaciones de Mossos, mientras que la portavoz del sindicato Sap-Fepol Imma Viudes ha reclamado confianza en los agentes, en un debate posterior a la intervención del director general de los Mossos en Catalunya Ràdio.

Franquesa ha lamentado que el documento publicado --sobre indicaciones de uso-- no es el protocolo completo sobre el arma: "No sabemos ni siquiera de qué fecha es este protocolo, no sabemos si era el vigente el mes de febrero".

También ha criticado que permita disparar en algunas circunstancias "por encima del abdomen" y que se recurra a los proyectiles de foam para dispersar manifestaciones, cuando a su juicio deberían utilizarse técnicas para aislar a los grupos violentos.

Además, ha asegurado que sí existe confianza en la policía, "pero lo que pasa es que lo que no puede haber es tolerancia ante ciertas situaciones" que ha defendido fiscalizar.

La portavoz del sindicato Sap-Fepol Imma Vives ha asegurado que no se oponen a la publicación del protocolo como ejercicio de transparencia, pero sí cuestionan "el momento", en plenas negociaciones para formar Govern.

"Podría favorecer cierta vulnerabilidad por parte de nuestros compañeros y compañeras", a los que ha pedido no situar siempre en el foco y no usar como moneda de cambio en las negociaciones, en sus palabras.

Ha dicho que Mossos no cuestionará las herramientas que le entregue el Parlament: "Lo que sí que pedimos es seguridad jurídica", formación y medios técnicos para protegerse y poder proteger, ha afirmado textualmente.

Y sobre las críticas de la CUP al protocolo, ha afirmado: "Creemos que hay grupos que siempre pondrán en cuestión el modelo policial, porque no quieren que existamos. Quieren que nos quedemos en casa".