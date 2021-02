Muere un hombre tras recibir varios disparos en Favara (Valencia)

(Actualiza la NA4202 con declaraciones de unos vecinos)

Favara (Valencia), 11 feb (EFE).- Un hombre ha fallecido este jueves tras recibir varios disparos en el municipio valenciano de Favara, según han informado a Efe fuentes de la investigación.

El suceso se ha producido por causas no precisadas y se busca a los autores del asesinato, según las mismas fuentes, que han indicado que la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Según ha informado À Punt, el suceso se ha producido en un polígono industrial de Favara y los autores del crimen han huido a toda velocidad en un coche por la autovía A-7.

Una pareja vecina de la zona han relatado a Efe como el padre de uno de ellos, al que iban a trasladar a la vecina población de Cullera, ha escuchado los disparos pero han creído que se trataba de cohetes o de una traca.

Sin embargo, una vez han cogido el coche y han pasado por la zona donde han ocurrido los hechos, han visto lo sucedido. "He parado porque pensaba que era alguien que se había desmayado", ha señalado uno de ellos, quien la bajar del vehículo ha visto el cuerpo de la víctima llena de tiros.

"Al ver eso me he asustado mucho", ha asegurado, y ha relatado que el cuerpo se encontraba detrás de un coche que estaba cerrado pero con el motor en marcha.

Su pareja ha explicado que se han quedado en el lugar hasta que ha llegado la Guardia Civil y la Policía, y ha señalado que no le sonaba de nada el vehículo y tampoco la víctima, que cree que no era de la zona, aunque al llevar puesta la mascarilla no se le vía bien la cara. EFE

