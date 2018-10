Dos muertos y ocho heridos en ataques contra la fuerza de la ONU en Mali

Dos "cascos azules" de la Misión de Naciones Unidas en Mali (Minusma) murieron y ocho resultaron heridos en dos ataques registrados en el centro y el norte del país, informó hoy esa fuerza de la ONU en un comunicado.

El ataque más grave tuvo como blanco una base de la Minusma en Ber (norte del país, en la región de Tombuctú), después de que varios vehículos de tipo pick-up pertrechados con lanzagranadas y metralletas llegaran al alba, rodearan la base y sus ocupantes comenzaran a disparar.

Aunque los soldados, todos burkinabeses, consiguieron repeler el ataque y obligar a los asaltantes a huir, perdieron dos efectivos en la acción y cinco resultaron heridos.

Horas después, un vehículo de la Minusma en el que viajaban soldados togoleses pisó una bomba-trampa en una carretera en Konna (región de Mopti, en el centro del país) y tres de ellos quedaron heridos, dos en estado grave.

El jefe de la Minusma y representante especial del secretario general para Mali, Mahamat Saleh Annadif, condenó el ataque y recordó que las acciones contra los "cascos azules" pueden ser consideradas crímenes de guerra, según el derecho internacional.

La violencia en Mali se ha convertido en endémica y prácticamente no hay un día en que no se registre un atentado contra el Ejército o contra la Minusma o que no se produzcan enfrentamientos armados entre grupos tuaregs rivales o entre cazadores y agricultores por el control de la tierra.