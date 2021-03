La mujer asesinada en Torrejón era conserje del bloque donde la mató su expareja

Madrid, 2 mar (EFE).- La mujer de 46 años asesinada este martes presuntamente por su expareja en Torrejón de Ardoz (Madrid) trabajaba como conserje en el edificio donde fue apuñalada hasta en siete ocasiones, según han relatado los vecinos a Efe.

Mari Carmen llevaba dos años trabajando como encargada del mantenimiento de los portales de la mancomunidad del número 86 de la avenida de la Constitución de Torrejón de Ardoz.

Se encargaba tanto de la limpieza como de los arreglos de los diferentes desperfectos del conjunto de portales que forman esta comunidad de vecinos. Era una "bellísima y encantadora persona", según el relato de los vecinos.

Este martes, a las diez de la mañana, se recibió a través del 091 una llamada que informaba de que la mujer estaba herida en el rellano de una vivienda, ubicada en la cuarta planta del portal 6 de la mencionada comunidad.

Los sanitarios del Summa 112 solo pudieron confirmar la muerte de la mujer, desangrada por las graves heridas que le produjo su agresor y no hubo posibilidad de reanimación.

La Policía Nacional detuvo a un hombre de 48 años, expareja de la victima, como presunto autor de la agresión y fue llevado a los calabozos de la Comisaría de Torrejón de Ardoz.

La víctima no residía en la zona, pero sí en Torrejón de Ardoz. Ella y el presunto asesino no estaban empadronados en el mismo domicilio, no vivían juntos, pero el hombre residía en un lugar cercano. Tenían dos hijos de 21 y 17 años.

Por el momento se desconoce si el detenido tenía antecedentes por malos tratos o alguna medida de alejamiento sobre su expareja.

La mujer no había notificado ni denunciado ningún episodio de malos tratos en el Punto Municipal de Violencia de Género, según han explicado a Efe fuentes municipales.

Los agentes de seguridad ciudadana han acordonado el lugar para prestar asistencia sanitaria y proteger la escena del delito e integrantes de Policía Científica han llevado a cabo la inspección ocular junto con miembros del Grupo V de Homicidios que se han hecho cargo de la investigación.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha indicado que se investiga este crimen como posible asesinato machista.

"Se llama violencia machista, se llama violencia estructural contra la mitad de la población por ser mujeres", ha escrito la ministra en Twitter.

De confirmarse la naturaleza machista de este asesinato, sería la cuarta víctima mortal de la violencia de género en lo que llevamos de 2021 (tercera en la Comunidad de Madrid) y la 1.082 desde que comenzó a registrarse la estadística en 2003.