Mulet (Compromís) denuncia que el Gobierno "no se compromete" a hacer PCR en los aeropuertos de destinos turísticos

VALÈNCIA, 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha denunciado que el Gobierno "no se compromete" en realizar pruebas PCR en los aeropuertos de destinos turísticos como los de la Comunidad Valenciana, Islas Canarias y Baleares, "como sí ocurre en las islas Azores, Reino Unido o Alemania".

El senador presentó una pregunta escrita dirigida al Gobierno en la que indicaba que "cuando se llega a un aeropuerto de las islas Azores desde un destino Schengen, como Lisboa, los pasajeros son sometidos a una PCR para el control del coronavirus", ha informado Compromís en un comunicado.

El portavoz de la coalición preguntó explícitamente si AENA o el Ministerio de Sanidad "piensan poner esta práctica en vigor al menos en los aeropuertos de destinos turísticos como la Comunitat Valenciana, Islas Canarias y Baleares".

En respuesta al senador, el Gobierno ha indicado que "se está trabajando de modo continuado en la mejora de los controles sanitarios, a fin de evitar, en la medida de lo posible, la introducción de casos de Covid-19" y en "garantizar la seguridad de España como destino turístico internacional, valorando con ello todas las alternativas de control y su posible implantación en base a la evolución de esta crisis sanitaria".

En este sentido, Mulet ha criticado que la contestación del Ejecutivo "no puede ser más vaga y carente de compromisos concretos". "Esta respuesta no dice nada, no adquiere ningún compromiso", ha denunciado.

"Mucha gente está pidiendo que se hagan las pruebas PCR para vuelos que llegan a sitios turísticos, puesto que con estas medidas se ayudaría a dar seguridad e intentar levantar en un sector económico vital para la economía de muchas zonas del Estado, especialmente en las islas o las comarcas valencianas costeras", ha señalado.

Así, ha admitido que está "claro" que "no es una medida sencilla", que "requiere recursos e inversiones" y "dotar de una infraestructura considerable ante la llegada de los vuelos", pero "ante la situación de desconfianza que desincentiva el turismo internacional, hay que avanzar en medidas que generen tranquilidad, miles de empleos y de economías dependen en nuestro Estado de adoptar medidas serias".

El portavoz de Compromís ha remarcado que este debate sobre las medidas a adoptar en los aeropuertos "está produciéndose en toda Europa". De hecho, ha asegurado que Munich o Berlín han sistematizado las pruebas en los aeropuertos. "Aquí, por el contrario, tenemos a presidentas autonómicas que están dinamitando la confianza en la seguridad de los aeropuertos, vendiendo estridentemente que Barajas es poco más que el epicentro de los contagios en España", ha lamentado, y ha añadido que "con esa publicidad vamos mal".

Mulet se ha preguntado "qué es más costoso, si hacer PCR en los aeropuertos o continuar pagando ERTE de negocios turísticos que nadie sabe cuándo retornaran la actividad ante el miedo". "Si desde los Gobiernos de Canarias y Baleares han pedido que les permitan hacer PCR en llegada y el Gobierno se hace el sueco, algo está pasando", ha finalizado.